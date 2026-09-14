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Pokret Sigurna Srpska: "Što je strah veći, antikampanja je prljavija"

Pokret Sigurna Srpska: "Što je strah veći, antikampanja je prljavija"

Autor Haris Krhalić
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Pokret Sigurna Srpska tvrdi da se protiv Draška Stanivukovića vodi organizovana antikampanja i optužuje medije bliske SNSD-u za širenje neistinitih sadržaja.

4.JPG Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Pokret Sigurna Srpska tvrdi da se protiv njegovog predsjednika Draška Stanivukovića posljednjih dana vodi intenzivna politička antikampanja, ocjenjujući da količina napada pokazuje koliko su se, kako navode, protivnici uplašili ovog pokreta.

„Što je strah veći, antikampanja je prljavija. A količina napada na Draška Stanivukovića koje ovih dana gledamo najbolje pokazuje koliko su se uplašili Pokreta Sigurna Srpska“, saopšteno je iz PSS-a.

U saopštenju navode da se na portalima bez impresuma objavljuju, kako tvrde, neistinite i manipulativne konstrukcije o Stanivukoviću, nakon čega se isti sadržaji prenose kroz druge medije koje PSS povezuje sa SNSD-om.

Iz ovog pokreta zato pitaju Vladu Republike Srpske gdje je Zakon o medijima koji je vlast najavljivala još 2023. godine i šta se dogodilo sa obećanjem da će biti uveden red u medijski prostor Srpske.

„Tadašnji premijer Radovan Višković najavljivao je zakonski okvir i uređenje ove oblasti, dok se istovremeno upozoravalo na problem takozvanih fantomskih portala“, navodi PSS.

Postavljaju i pitanje da li se od uređenja ove oblasti odustalo zato što, kako tvrde, nekome ovakva medijska „siva zona“ odgovara u izbornoj kampanji.

PSS navodi da se ovaj mehanizam posebno intenzivno primjenjuje u trenutku kada, prema njihovoj ocjeni, Pokret Sigurna Srpska širom Republike Srpske bilježi rast podrške.

„Očigledno je da PSS politički duva za vrat SNSD-u, a kada im ponestane političkih odgovora, posežu za spinovima“, navodi se u saopštenju.

Kao jedan od primjera navode ponovno plasiranje priče o Ginteru Felingeru i pokušaj da se njegovi lični stavovi pripišu Stanivukoviću ili Pokretu Sigurna Srpska.

Iz PSS-a poručuju da su Felingerovi stavovi isključivo njegovi i da nemaju nikakve veze sa politikom ovog pokreta.

„Činjenica da je neko nosio kačket ili drugi predmet sa obilježjima Pokreta nije i ne može biti dokaz političke saradnje, saglasnosti sa njegovim stavovima ili bilo kakve povezanosti sa PSS-om“, navode iz PSS-a.

Dodaju da pokušaj da se na osnovu jedne fotografije tuđi politički stavovi pripišu Pokretu Sigurna Srpska nije novinarstvo, već „klasično političko spinovanje“.

Iz PSS-a ističu da nemaju problem sa kritikama Draška Stanivukovića, pokreta i njihovih politika, ali prave razliku između kritike i onoga što nazivaju organizovanim širenjem neistina.

„Izbori moraju biti takmičenje politika, programa i rezultata, a ne takmičenje u proizvodnji anonimnih tekstova, lažnih afera i medijskih konstrukcija“, poručuju.

Najavljuju da će, kako navode, na svaku laž odgovarati činjenicama, a na svaku konstrukciju jasnom politikom i rezultatima.

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