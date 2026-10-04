Skoro 200 ljudi u karantinu u Rusiji: Strahuje se od epidemije kuge

Skoro 200 ljudi u karantinu nakon smrti laborantkinje Darje u Rusiji od patogena koji izaziva kugu.

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Skoro 200 ljudi je u karantinu pod stručnim medicinskim nadzorom u Irkutsku u Ruskoj Federaciji nakon smrti Darje Šilipove (28), mlade laoborantkinje koja je bila zaposlena na Institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, piše "Moscow Times". Ona je preminula od kuge nakon nesreće koja se dogodila 25. septembra ove godine u istočnom Sibiru.

Njoj se tokom ispitivanja razbila epruveta u kojoj je bio patogen koji izaziva plućnu kugu. Kada se epruveta razbila, ona je bila izložena uzročniku opasne bolesti i ubrzo je počela da osjeća i prve simptome.

U bolnicu je primljena 29. septembra, četiri dana kasnije. Njeno stanje se pogoršalo i preminula je u petak 2. oktobra dok je bila priključena na respirator.

Nakon njene smrti, uvedene su restriktivne mjere zaštite. Čitavo bolničko odjeljenje u kojem je ona bila smještena je stavljeno u karantin.

Na nekim odjeljenjima su obustavljeni prijem novih i otpust hospitalizovanih pacijenata. Skoro 200 ljudi, koji su bili u bilo kakvom kontaktu sa Darjom, je izolovano ili prebačeno u druge zdravstvene ustanove i nalaze se pod medicinskim nadzorom.

Kakva je bolest kuga?

Kuga je opasna zarazna bolest koju izaziva bakterija "Yersinia pestis". Kroz istoriju čovječanstva je kuga odnijela više miliona života, uključujući i pandemiju koja je bila poznata kao Crna smrt.

Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), ova bakterija se u prirodi održava uglavnom među buvama i malim sisarima. Čovjek se uglavnom zarazi preko zaražene buve, direktnim kontaktom sa tkivom ili tjelesnim tečnostima ili udisanjem infektivnih respiratornih čestica.

Postoje tri vrste kliničkih oboljenja, to su bubonska, plućna i septikemijska. Bubonska je najčešći oblik koji uglavnom nastaje ujedom zaražene buve, a ako infekcija zahvati pluća, nastaje plućna kuga.

Plućna kuga je najopasnija i prenosi se direktno sa čovjeka na čovjeka. Period inkubacije je kratak i ova vrsta izaziva ozbiljne respiratorne probleme poput otežanog disanja i kašalj koji nekad može da bude praćen i krvavim ispljuvkom.

(Mondo)