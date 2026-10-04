Šta najviše utiče na cijenu stanova? Nisu lokacija i kvadratura, jedna stvar drastično obara vrijednost

Dobra adresa i velika kvadratura više nisu garancija za paprenu cijenu stana. Na tržištu nekretnina vrebaju skrivene mane koje mogu drastično oboriti vrijednost objekta, a kupcima biti glavna kočnica pri kupovini.

Izvor: Shutterstock/Viktor Kintop/Baloncici

Na tržišnu vrijednost značajno utiču i dokumentacija, raspored prostorija, sprat, parking, stanje zgrade i ulaganja koja kupca očekuju nakon kupovine.

Jedan od najvećih problema može biti neuredna dokumentacija. Nejasan vlasnički status, tereti, neusaglašena kvadratura ili neriješeni odnosi mogu usporiti prodaju i uticati na cijenu.

Važan je i raspored prostorija. Stan sa velikim brojem kvadrata ne mora biti funkcionalan ako ima duge hodnike, male prostorije ili mnogo neiskorišćenog prostora. Na interesovanje kupaca utiče i pozicija stana u zgradi.

Prizemlje, stanuz lift ili stepenište, kao i posljednji sprat bez dobre izolacije, mogu biti manje privlačni zbog buke, privatnosti, temperature ili problema sa krovom.

Parking je posebno važan u dijelovima grada gdje je teško pronaći mjesto za automobil. Dodatno, dotrajala stolarija, instalacije, vlaga, buđ i potreba za većim renoviranjem mogu kupcu predstavljati značajan dodatni trošak.

Ne treba zanemariti ni mjesečne troškove. Visoki računi za grijanje i održavanje, kao i najavljene sanacije krova, fasade ili lifta, mogu uticati na odluku o kupovini.

Na kraju, važna je i mikrolokacija. Buka sa prometnih saobraćajnica, pruge, ugostiteljskih objekata ili gradilišta može smanjiti privlačnost stana, čak i kada je adresa dobra. Stručnjaci zato savjetuju vlasnicima da prije određivanja cijene nekretninu sagledaju iz ugla kupca.

Nije presudno samo koliko stan ima kvadrata, već koliko ulaganja zahtjeva i koliko je funkcionalan za budućeg vlasnika.

(Mondo)