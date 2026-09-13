Stanivuković pitao građane: "Da li je Dodik na tenku došao na vlast i ko će biti novi premijer?"

Draško Stanivuković pitao je okupljene da li će on biti naredni premijer Republike Srpske, a iz publike je stigao jednoglasan odgovor.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Narod je poslao siguran odgovor Miloradu Dodiku, ali i jasnu poruku o tome ko će biti premijer Republike Srpske u narednom periodu, poručili su iz PSS-a.

„Imam jedno pitanje za vas. Da li je Milorad Dodik došao na tenku na vlast?“, upitao je Stanivuković, na šta su okupljeni odgovorili: „Sigurno!“

Stanivuković je potom upitao: „Da li će vaš Draško biti naredni premijer Republike Srpske?“

Iz publike je ponovo uslijedio odgovor: „Sigurno!“

Stanivuković je poručio da je naučio jednu važnu stvar, da narod ne zaboravlja.

„Jednu stvar sam naučio – narod ništa ne zaboravlja i narod ne možete prevariti. Je li tako, narode?“, upitao je.

„Sigurno!“, odgovorili su okupljeni, nakon čega je uslijedilo skandiranje: „Draško, Draško, Draško“