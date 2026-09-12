Dodik: Dogovorio sam se sa Stanivukovićem da se ne kandiduje (Video)

Milorad Dodik komentarisao je kandidaturu Draška Stanivukovića za premijera Republike Srpske i aludirao na njegov predizborni slogan “Sigurno premijer”.

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentarisao je kandidaturu Draška Stanivukovića za premijera Republike Srpske, aludirajući na slogan pod kojim gradonačelnik Banjaluke vodi kampanju - “Sigurno premijer”.

Na predizbornoj tribini Dodik je rekao da je jedino sigurno da Stanivuković neće biti premijer.

“Ili ovaj mali tamo dreči kao ‘sigurno premijer’. Jedino što je sigurno da neće biti premijer. Jedino. Nema matematike, nema ničega”, rekao je Dodik.

Једно је сигурно - Драшко неће бити премијер.pic.twitter.com/Qp7ZIOqbvm — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 12, 2026

Govoreći o mogućem formiranju buduće vlasti, Dodik je rekao da je SNSD u pripreme za izbore ušao planski i da je za uspjeh, kako je naveo, potrebna dobra priprema.

“Pa ne zove se džabe planiranje. Ljudi idu u škole, na fakultete da nauče da planiraju. Pa ne možete vi ići u političku borbu ako nešto ne planirate”, rekao je Dodik.

On je naveo da je jedan od prvih zadataka SNSD-a bio da Stanivuković ne bude kandidat, uz obrazloženje da bi njegova kandidatura, prema Dodikovoj procjeni, promijenila tok kampanje.

“Naš prvi zadatak je bio da onaj mali gradonačelnik Banjaluke ne bude kandidat. Ne zato što bi on pobijedio, nego zato što bi on odvukao kampanju na neku drugu stranu. On ima neku sposobnost da komunicira, ali je problem što njemu niko ne vjeruje”, rekao je Dodik.

Dodik je potom ustvrdio da je sa Stanivukovićem postigao dogovor da se ne kandiduje.

“Jesmo to uradili? Pa ja sam se dogovorio s njim da se ne kandiduje”, rekao je Dodik.

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