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Dodik u Jerusalimu dobio ikonu Svetog groba: S patrijarhom Teofilom o miru u svijetu (FOTO)

Dodik u Jerusalimu dobio ikonu Svetog groba: S patrijarhom Teofilom o miru u svijetu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i jerusalimski patrijarh Teofil Treći razgovarali su danas u Jerusalimu o značaju očuvanja hrišćanskog prisustva na Bliskom istoku, međureligijskom zajedništvu i miru u svijetu.

Dodik u Jerusalimu Izvor: RTRS

Dodik je rekao da je čitav svijet danas suočen sa velikim izazovima i neredom i da je svaka težnja ka uspostavljanju mira od izuzetnog značaja.

On je istakao da se u svijetu izdvajaju ogromna sredstva za naoružavanje, te ocijenio da bi svijet bio bolje mjesto kada bi se više ulagalo u duhovnost i obrazovanje.

Dodik je upoznao patrijarha Teofila Trećeg da je prisustvovao sahrani generala Ratka Mladića, te mu prenio pozdrave Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i mitropolita banjalučkog Jefrema.

Patrijarh Teofil Treći istakao je važnost hrišćanske crkve na prostoru Bliskog istoka, te naglasio da Jerusalimska patrijaršija okuplja ljude različitih naroda i nacija.

On je poručio da je mir sveta riječ i da je neophodno težiti njegovom očuvanju, posebno imajući u vidu brojne sukobe i nasilje u svijetu.

Patrijarh Teofil Treći je poklonio Dodiku ikonu Svetog groba. 

Nakon sastanka sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, Dodik je posjetio i Crkvu Svetog groba u Jerusalimu.

Dodik će u Izraelu kao počasni gost prisustvovati obilježavanju deset godina od smrti bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa.

Planirano je da prisustvuje i komemoraciji povodom deset godina od Peresove smrti.

U delegaciji Srpske, koju predvodi Dodik, nalazi se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

(Srna/Mondo)

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Milorad Dodik jerusalim

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