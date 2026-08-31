Dodik: 55.000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objava o Mladiću

Milorad Dodik tvrdi da je nakon smrti generala Ratka Mladića podneseno 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog njihovih objava.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti Ratka Mladića.

Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko Sud i Tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.

"Tužilaštvo bi trebalo da podiže krivične prijave na osnovu zakona koji je neko nametnuo, bez da je prošao u parlamentu. Jedan nakaradan sistem funkcionisanja na kojem moramo da držimo pažnju", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Upitao je da li se sada može očekivati da snimaju one koji budu na sahrani generalu Mladiću, da li treba takva BiH?

"Ovo je neizdrživo", kazao je Dodik i dodao kako muslimani štite svoje generale koji su direktno odgovorni za zločine nad Srbima, a srpskom narodu ništa ne daju.

Naglasio je da takve pravosudne institucije nisu predviđene da budu u Ustavu, te vjeruje da će doći vrijeme da nakon izbora to ponovo bude stavljeno na dnevni red i da se o njima razgovara.

"Muslimani ništa ne čine da očuvaju BiH koja je moguća kao zajednica tri konstitutivna naroda, oni i dalje guraju koncept građanskog uređenja koji nije bio realan", rekao je Dodik.