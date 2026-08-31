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Dodik: 55.000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objava o Mladiću 1

Dodik: 55.000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objava o Mladiću

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Glas Srpske
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Milorad Dodik tvrdi da je nakon smrti generala Ratka Mladića podneseno 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog njihovih objava.

Podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti Mladića Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti Ratka Mladića.

Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko Sud i Tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.

"Tužilaštvo bi trebalo da podiže krivične prijave na osnovu zakona koji je neko nametnuo, bez da je prošao u parlamentu. Jedan nakaradan sistem funkcionisanja na kojem moramo da držimo pažnju", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Upitao je da li se sada može očekivati da snimaju one koji budu na sahrani generalu Mladiću, da li treba takva BiH?

"Ovo je neizdrživo", kazao je Dodik i dodao kako muslimani štite svoje generale koji su direktno odgovorni za zločine nad Srbima, a srpskom narodu ništa ne daju.

Naglasio je da takve pravosudne institucije nisu predviđene da budu u Ustavu, te vjeruje da će doći vrijeme da nakon izbora to ponovo bude stavljeno na dnevni red i da se o njima razgovara.

"Muslimani ništa ne čine da očuvaju BiH koja je moguća kao zajednica tri konstitutivna naroda, oni i dalje guraju koncept građanskog uređenja koji nije bio realan", rekao je Dodik.

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Tagovi

Milorad Dodik Ratko Mladić krivična prijava

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