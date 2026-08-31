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Sarajevo otjeralo Srbina zbog FB objave njegovog oca: Vučetić okačio Ratka Mladića, sina mu izbacili iz kluba

Sarajevo otjeralo Srbina zbog FB objave njegovog oca: Vučetić okačio Ratka Mladića, sina mu izbacili iz kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaler Sarajeva Vasilije Vučetić izbačen je iz kluba zbog očeve objave kojom je veličao Ratka Mladića

Sarajevo otpustilo fudbalera jer mu je otac veličao Ratka Mladića Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo otjerao je srpskog fudbalera Vasilija Vučetića iz omladinske škole, jer je njegov otac objavio fotografiju kojom je veličao generala Ratka Mladića. "Hvala za sve, Generale!", objavio je Vučetić stariji na mrežama i u klubu su zato otjerali njegovog sina, iako nije imao bilo kakve veze sa tim.

Vasilije Vučetić ima samo 15 godina, rođen je u Sarajevu i brani za U-15 reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Smrt generala Ratka Mladića i poruke na društvenim mrežama kojima se veličao nisu prvi put razlog za kazne u klubovima u Federaciji BiH.

Sportski fudbalski klub Libero iz Goražda suspendovao je prošle nedjelje dvije igračice zbog objava na društvenim mrežama, a povodom smrti generala Ratka Mladića. U pitanju su Milena Đurđević i Radmila Ždero koje su se oglasile kada je stigla vijest o smrti Ratka Mladića u 85. godini.

Iz SFK Libero su poručili da takve stavove i poruke ne podržavaju niti ih na bilo koji način povezuju sa stavovima kluba, dodajući da je u pitanju sportski kolektiv koji okuplja djevojčice i djevojke različitih uvjerenja.

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Tagovi

Ratko Mladić FK Sarajevo

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