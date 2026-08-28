Klub iz Goražda suspendovao dvije igračice zbog Ratka Mladića

SFK Libero iz Goražda suspendovao je dvije igračice zbog veličanja Ratka Mladića, naglašavajući da to nisu vrijednosti kluba.
Sportski fudbalski klub Libero iz Goražda suspendovao je dvije igračice zbog objava na društvenim mrežama, a povodom smrti Ratka Mladića. U pitanju su Milena Đurđević i Radmila Ždero koje su se oglasile u toku jučerašnjeg dana, kada je stigla vijest o smrti Ratka Mladića u 85. godini.
Iz SFK Libero su poručili da takve stavove i poruke ne podržavaju niti ih na bilo koji način povezuju sa stavovima kluba, dodajući da je u pitanju sportski kolektiv koji okuplja djevojčice i djevojke različitih uvjerenja.
"Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i bilo kakve poruke koje vrijeđaju žrtve i narušavaju dostojanstvo drugih, nisu i neće biti vrijednosti ovog kluba", naveli su iz SFK Libero, inače kluba koji se takmiči u najvišem rangu ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini.
"Ovakvo ponašanje smatramo nedopustivim i nespojivim sa vrijednostima koje naš klub zastupa. U skladu sa internim aktima i pravilima kluba, protiv igračica će biti pokrenut disciplinski postupak, a do okončanja postupka igračice će biti suspendovane iz svih aktivnosti kluba. Klub neće dozvoliti da se njegovo ime, grb i višegodišnji rad sa djecom i mladim sportistkinjama dovode u vezu sa veličanjem ratnih zločina ili bilo kakvim oblikom mržnje i netrpeljivosti. Naš klub pripada sportu, djeci, fudbalu, zajedništvu i budućnosti", poručili su iz SFK Libero Goražde.
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