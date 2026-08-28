Klub iz Goražda suspendovao dvije igračice zbog Ratka Mladića

SFK Libero iz Goražda suspendovao je dvije igračice zbog veličanja Ratka Mladića, naglašavajući da to nisu vrijednosti kluba.

Izvor: EPA/PETER DEJONG / POOL

Sportski fudbalski klub Libero iz Goražda suspendovao je dvije igračice zbog objava na društvenim mrežama, a povodom smrti Ratka Mladića. U pitanju su Milena Đurđević i Radmila Ždero koje su se oglasile u toku jučerašnjeg dana, kada je stigla vijest o smrti Ratka Mladića u 85. godini.

Iz SFK Libero su poručili da takve stavove i poruke ne podržavaju niti ih na bilo koji način povezuju sa stavovima kluba, dodajući da je u pitanju sportski kolektiv koji okuplja djevojčice i djevojke različitih uvjerenja.

"Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i bilo kakve poruke koje vrijeđaju žrtve i narušavaju dostojanstvo drugih, nisu i neće biti vrijednosti ovog kluba", naveli su iz SFK Libero, inače kluba koji se takmiči u najvišem rangu ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini.

"Ovakvo ponašanje smatramo nedopustivim i nespojivim sa vrijednostima koje naš klub zastupa. U skladu sa internim aktima i pravilima kluba, protiv igračica će biti pokrenut disciplinski postupak, a do okončanja postupka igračice će biti suspendovane iz svih aktivnosti kluba. Klub neće dozvoliti da se njegovo ime, grb i višegodišnji rad sa djecom i mladim sportistkinjama dovode u vezu sa veličanjem ratnih zločina ili bilo kakvim oblikom mržnje i netrpeljivosti. Naš klub pripada sportu, djeci, fudbalu, zajedništvu i budućnosti", poručili su iz SFK Libero Goražde.

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