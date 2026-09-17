Srbija ubjedljivo izgubila od Belgije: Sad se sve komplikuje na Evropskom prvenstvu

Odbojkaši Srbije doživjeli su poraz od Belgije na Evropskom prvenstvu i tako zakomplikovali sebi put dalje na takmičenju.

Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Srbija je izgubila od Belgije u poslednjem meču grupne faze u grupi C na Evropskom prvenstvu - 25:19, 25:21, 25:16. To znači da u Torino odlazi kao trećeplasirana ekipa i sada čeka rasplet u drugoj grupi i mogućeg protivnika. Nije bilo novog čuda i pet setova...

Još uvijek ne zna da li će to da bude reprezentacija Italije ili Slovenije. Ono što se zna jeste da će to biti drugoplasirana ekipa iz grupe A i tamo večeras igraju upravo te dvije spomenute selekcije. I taj meč će da riješi sve dileme.

Slovencima je potrebna pobjeda od 3:0 za prvo mjesto, ako bude 3:1 poen količnik će rješavati konačan plasman, dok će Italijani obezbijediti prvu poziciju ako osvoje dva seta, čak i ako izgube sa 3:2.

Ni jedna ni druga opcija nisu savršene za "orlove" kada je osmina finala u pitanju. Posebno ako se uzme u obzir previše oscilacija u igri koje je ekipa Georgea Krecua prikazala. Meč protiv Belgije bio je jedno od najlošijih izdanja srpskog tima na ovom takmičenju.

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