Poslije pobjede Srbije nad Danskom oglasio se i iskusni Marko Ivović

Izvor: MN PRESS

Srbija je preokrenula meč u grupi C protiv Danske na Evropskom prvenstvu u odbojci, a poslije utakmice su se oglasili selektor George Krecu, ali i najefikasniji na terenu Veljko Mašulović. Potom je susret analizirao i iskusni Marko Ivović, koji se još privikava na mečeve u nacionalnom dresu, nakon što je poslije duže pauze ponovo na terenu.

"Važna pobjeda... Ne bi trebalo da bude ovako i nikad nije bilo. Očigledno je da među nama postoji velika nesigurnost i ne znam šta je konkretan razlog za to. U pripremnom periodu otkazali su nam nekoliko prijateljskih utakmica i vjerujem da je i to ostavilo traga. Zbog toga sada ovako teško ide i mučimo se. Nije lako ni ljudima koji nas gledaju, ali nije lako ni nama na terenu. Svi znamo da igramo i niko nije zaboravio odbojku. Jednostavno, izgleda da smo izabrali teži put. Najvažnije je da uspijevamo da se vratimo na pravi put", rekao je Ivović.

Vidi opis Ivović poslije drame sa Danskom: "Svi znamo da igramo, niko nije zaboravio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Ivović četiri mjeseca nije bio na terenu, ali iskustvo srpskog odbojkaša bilo je veoma važno u ovom susretu. Poslije odluke da van stroja budu kapiten Jovović, jedan od najboljih igrača Luburić, ali i Nedeljković, bilo je neophodno da inat u timu "orlova" proradi, a iskustvo Marka Ivovića u kombinaciji sa razigranim Mašulovićem postalo je detalj koji je odnio prevagu na stranu Srbije.

"Nije jednostavno ni meni da bez takmičarske prakse uđem na teren i odmah pružim ono što mogu. Četiri mjeseca nisam odigrao utakmicu... Osjećam to i sam, a vjerujem da se vidi i sa strane. Hvala saigračima koji su tu da pruže podršku i bodre me. Dajem sve od sebe. Nekad je to dovoljno, nekad nije. Ipak sam samo čovjek, kao i svi drugi. Moje je da se trudim i vjerujem da će rezultat doći."

Slijedi Belgija

Reprezentacija Srbije poslije dvije blistave pobjede zaredom ne smije da poklekne. Uspjesi su već iza tima, jer čitava muka mogla bi da padne u vodu ako "orlovi" potonu u susretu protiv Belgije. Susret koji je na programu danas od 16 časova biće veoma važan za srpski tim.

"Put kojim treba da idemo jeste da svako daje maksimum i da se borimo za svaku pobjedu. Moje mišljenje prije turnira bilo je da ćemo, zbog toga što nismo igrali prijateljske utakmice, formu i uigranost sticati kroz samo takmičenje. Ako stignemo do četvrtfinala, otvara nam se velika prilika. U četvrtak nas čeka važan meč, prije svega zbog toga da se dodatno uigramo i sami vidimo ko šta može. Ako dobro odradimo naredne dvije utakmice, vjerujem da ćemo spremniji dočekati četvrtfinale", zaključio je Ivović.