Poslije pobjede Srbije nad Danskom oglasio se i iskusni Marko Ivović
Srbija je preokrenula meč u grupi C protiv Danske na Evropskom prvenstvu u odbojci, a poslije utakmice su se oglasili selektor George Krecu, ali i najefikasniji na terenu Veljko Mašulović. Potom je susret analizirao i iskusni Marko Ivović, koji se još privikava na mečeve u nacionalnom dresu, nakon što je poslije duže pauze ponovo na terenu.
"Važna pobjeda... Ne bi trebalo da bude ovako i nikad nije bilo. Očigledno je da među nama postoji velika nesigurnost i ne znam šta je konkretan razlog za to. U pripremnom periodu otkazali su nam nekoliko prijateljskih utakmica i vjerujem da je i to ostavilo traga. Zbog toga sada ovako teško ide i mučimo se. Nije lako ni ljudima koji nas gledaju, ali nije lako ni nama na terenu. Svi znamo da igramo i niko nije zaboravio odbojku. Jednostavno, izgleda da smo izabrali teži put. Najvažnije je da uspijevamo da se vratimo na pravi put", rekao je Ivović.
Ivović poslije drame sa Danskom: "Svi znamo da igramo, niko nije zaboravio"
Ivović četiri mjeseca nije bio na terenu, ali iskustvo srpskog odbojkaša bilo je veoma važno u ovom susretu. Poslije odluke da van stroja budu kapiten Jovović, jedan od najboljih igrača Luburić, ali i Nedeljković, bilo je neophodno da inat u timu "orlova" proradi, a iskustvo Marka Ivovića u kombinaciji sa razigranim Mašulovićem postalo je detalj koji je odnio prevagu na stranu Srbije.
"Nije jednostavno ni meni da bez takmičarske prakse uđem na teren i odmah pružim ono što mogu. Četiri mjeseca nisam odigrao utakmicu... Osjećam to i sam, a vjerujem da se vidi i sa strane. Hvala saigračima koji su tu da pruže podršku i bodre me. Dajem sve od sebe. Nekad je to dovoljno, nekad nije. Ipak sam samo čovjek, kao i svi drugi. Moje je da se trudim i vjerujem da će rezultat doći."
Slijedi Belgija
Reprezentacija Srbije poslije dvije blistave pobjede zaredom ne smije da poklekne. Uspjesi su već iza tima, jer čitava muka mogla bi da padne u vodu ako "orlovi" potonu u susretu protiv Belgije. Susret koji je na programu danas od 16 časova biće veoma važan za srpski tim.
"Put kojim treba da idemo jeste da svako daje maksimum i da se borimo za svaku pobjedu. Moje mišljenje prije turnira bilo je da ćemo, zbog toga što nismo igrali prijateljske utakmice, formu i uigranost sticati kroz samo takmičenje. Ako stignemo do četvrtfinala, otvara nam se velika prilika. U četvrtak nas čeka važan meč, prije svega zbog toga da se dodatno uigramo i sami vidimo ko šta može. Ako dobro odradimo naredne dvije utakmice, vjerujem da ćemo spremniji dočekati četvrtfinale", zaključio je Ivović.