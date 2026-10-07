Tim Napolija, pod vođstvom Jasmina Repeše, bilježi sjajne rezultate u Evrokupu, a s obzirom na to da im je učešće u Evroligi zagarantovano, ova sezona italijanskom timu služi kao zagrijavanje za elitnu scenu.

Izvor: MN PRESS

Situacija na relaciji Evroliga - NBA liga nije sasvim jasna. Ipak, ono što jeste jasno je poprilično nepoznat klub na sceni, sa velikim ambicijama, koji će u sezoni pred nama biti pravo otkrovenje. Napoli. Možda djeluje da je najmanje stresno igrati košarku u gradu koji živi za fudbal, ali djeluje da će se takva slika uskoro promijeniti - Napoli u ligaškom dijelu sezone ne zna za poraz.

Kako piše "Front Office Sport": "Vlasnik Napolija Met Ričeta ranije je za naš portal rekao da je mjesecima radio sa gradom Napuljem i gradonačelnikom na izgradnji nove dvorane u blizini Amalfijske obale, koja je projektovana tako da ispunjava standarde i Evrolige i NBA Evrope", ističe se u tekstu i dodaje da je njegova kompanija "Underdog Global Partner" vlasnik još nekoliko manjih klubova u Italiji - dva muška i jednog ženskog.

Vidi opis Repeša stvorio novu franšizu Evrolige: Napoli melje sve pred sobom, postaje italijanski gigant Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Filip Filipović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Filip Filipović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Filip Filipović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Filip Filipović Br. slika: 8 8 / 8

Napoli je još u avgustu dobio "uslovno odobrenje" za ulazak u Evroligu u okviru proširenja, a formalno odobrenje na papiru će stajati u narednih 90 dana. Tim koji vodi Jasmin Repeša, a u kojem je pomoćni trener njegov sin Dino, trenutno igra u Evrokupu, a kako stvari stoje, naredne sezone mogao bi da postane franšiza elitnog takmičenja.

Zašto Napoli želi u Evroligu?

Napoli nije klub sa tradicijom, posebno ne onakvom kakvu imaju fudbalski timovi u tom regionu. Napoli je osnovan tek 2016, doduše kao nasljednik S.S. Basket Napolija, koji je bio ugašen zbog finansijskih problema 2009. Klub se postepeno probijao kroz niže rangove takmičenja, a 2023. je uspio da stigne i do trofeja Kupa Italije, koji je ujedno i prvi u modernoj istoriji Napolija.

Vidi opis Repeša stvorio novu franšizu Evrolige: Napoli melje sve pred sobom, postaje italijanski gigant Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: De Luca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Enzo Pinelli / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: De Luca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: De Luca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: De Luca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ono što gura Napoli trenutno jeste "američka era", odnosno finansijska ulaganja i vlasnici koji imaju u planu izgradnju moderne dvorane, a svega toga ne bi bilo da nemaju i garantovano učešće u elitnom takmičenju. Kako Italija ne blista u košarci, ovo tržište bi i te kako moglo da bude podobno za razvoj giganta u regionu.

Zbog toga, Napoli je krenuo ispočetka i u tim doveo potpuno nove igrače na startu sezone 2026/27. Jasno je da timu treba još uigravanja, ali je isto tako jasno i da je selekcija urađena sjajno, o čemu rezultati u ranoj fazi takmičenja najbolje svjedoče. Fokus je bio na igračima koji nisu imali sjajne sezone u Evroligi, ali i na onim igračima za koje nije bilo mjesta u NBA ligi.

Kakve planove Napoli ima u Evrokupu?

Napoli u Evrokupu igra u grupi C u kojoj su Tofaš, Budućnost, Slask, Trento, Neptunas, Čemnic, Burg. Pored turskog tima Napoli je jedini koji ima skor 2-0. Najprije je bio bolji od Burga 84:76, a onda je potpuno deklasirao Budućnost u Podgorici 93:75. Prema tome, jasno je da su ambicije Jasmina Repeše i njegovog tima najveće, a rezultati u ranoj fazi takmičenja o tome i svjedoče.

Napoli je daleko od tima u kojem igraju anonimusi. Srpskoj javnosti je ispred svih poznat Zek Seljas, koji je u sezoni za nama igrao u timu ASVEL-a, u kojem je bilježio 6,7 poena, a imao je i tri skoka i 1,1 asistenciju po meču. U Evrokupu je znatno bolji i poslije dvije utakmice ima prosjek od 17 poena, 5,5 skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte po meču.

Ima tu još zvučnih imena, recimo Marko Spisu je iz Saragose prešao u Napoli, gdje sad bilježi 10 poena, dva skoka i sedam asistencija po utakmici. Šampionske ekipe mu nisu strane, a pošto ima 31 godinu, savršeno je jasno da je u timu Jasmina Repeše kako bi donio iskustvo i stabilnost u organizaciji igre, što zasad odlično radi, jer na terenu provodi nešto manje od 26 minuta.

Iz Evrolige je stigao i Džefri Daun Tin Džunior, koji je nosio dres Makabija u godini za nama. Bivši NBA igrač, koji je nosio dresove Golden Stejta, Milvokija, Orlanda, Toronta i Filadelfije, riješio je da karijeru nastavi u Evrokupu, gdje sad bilježi 15,5 poena. Sa njim je u tim stigao i Džon Petručeli iz Galatasaraja, a ponovo je riječ o igraču sa važnim evropskim iskustvom.

U Napoliju igra i Džek Vajt, ne tako poznat srpskoj javnosti. Krilni igrač iz Australije je igrao u NBA ligi, doduše više u razvojnim klubovima, ali bio je košarkaš Denvera u momentu kad je ovaj tim prvi put u istoriji postao šampion takmičenja. Poslije toga se oprobao u Bajernu, ali je potom karijeru nastavio u Turskoj, a sad je obukao dres italijanskog tima.

Vidi opis Repeša stvorio novu franšizu Evrolige: Napoli melje sve pred sobom, postaje italijanski gigant Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Tu je i Markel Braun, još jedan igrač koji je oprobao u NBA ligi, ali za njega nije bilo mjesta. Potom je igrao u Izraelu, Belgiji, a jednu sezonu proveo je i u Napoliju (2023/24). Potom je naredne dvije bio u Trstu, a zatim je riješio da se ponovo vrati na mjesto stare slave, a tu je kako bi u domaćem šampionatu pružio pomoć timu i odmarao igrače za evropsku scenu.

Tu je i Makedonac Andrej Jakimovski rođen u Krivoj Palanci dobro poznaje italijansku scenu. Igrao je u Torinu, potom u Trentu, a sad je dio Napolija. U međuvremenu se oprobao na koledžu, a sad na evropskoj sceni ima sasvim solidne minute. Trenutno bilježi 6,5 poena i tri skoka po meču.

Na centarskoj liniji Napoli ima Kaleba Tarčevskog, Amerikanca koji je od 2017. do 2022. igrao u Armaniju. Potom je dvije sezone proveo u Japanu, a sad je u timu Jasmina Repeše i dobio je novu priliku na evropskoj sceni. Tu su i Asan Sankare i Giljelmo Karuzo, ali su sva trojica centara zapravo zamjena za Leonarda Totea, iskusnog Italijana. Tote je nosio dresove Bilbaa, Olimpije Milano, Breše... a čak dva puta, prije ovog mandata, igrao je i u Napoliju. Dobro poznaje tim, sredinu i ambicije, a 11,3 poena ispod koša i skoro četiri skoka po meču samo potvrđuju da je riječ o igraču koji ima značajan doprinos u italijanskom timu.

Ko igra u Napoliju?

Bekovi:

Marko Spisu

Džefri Daun Tin Džunior

Džon Petručeli

Markel Braun

Džamius Remzi

Krila:

Zek Seljas

Leonardo Fađan

Džek Vajt

Andrej Jakimovski

Centri:

Asan Sankare

Kaleb Tarčevski

Giljelmo Karuzo

Leonardo Tote

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