Nova podjela u Evroligi: Zna se ko hoće pregovore sa NBA, a ko je izjurio sa sastanka

Na sastanku Evrolige i NBA nije postignut dogovor: klubovi se podijelili na one koji žele nove pregovore i one koji su odbili ultimatum i htjeli da izjure sa sastanka.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Sastanak predstavnika Evrolige i NBA lige na jezeru Komo završen je danas oko 12 časova i - dogovora ipak nema. Klubovi vlasnici Evrolige odbili su ultimatum NBA lige, koja je tražila da se 13 vlasnika "A" licenci danas izjasni o zajedničkom projektu i istovremeno odustane od proširenja takmičenja, a kako se čini sastanak je bio vrlo buran.

Svi klubovi Evrolige istakli su da je prijedlog NBA lige neprihvatljiv, s tim da je dio njih to potpuno odbio, a dio je želio da se ipak pregovori nastave, želeći da se dođe do konačnog rješenja i kompromisa. I tu je podjela.

Ko je za, a ko protiv prijedloga NBA?

Prvi čovjek Olimpijakosa Jorgos Angelopulos je prijedlog NBA lige nazvao "kolonijalističkim i neprihvatljivim", a čini se da su se na sastanku klubovi i podijelili u dva tabora. U onom u kome je Olimpijakos, kome ne pada na pamet da prihvata uslove NBA lige, su takođe Barselona, Baskonija i Olimpija Milano.

"SDNA" prenosi da su pak sa druge strane, koji traže nove pregovore sa NBA ligom i spremniji su za kompromis, navodno Real Madrid, Fenerbahče i Panatinaikos, s tim da Dimitris Janakopulos nije prisustvovao sastanku u Komu.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Osim pomenutih, vlasnici Evrolige su i Efes, Makabi, Bajern, Asvel, Žalgiris i CSKA Moskva (trenutno je ruski klub suspendovan).

Šta je NBA tražila od Evrolige?

Izvor: EPA/ADAM DAVIS / YouTube/The Old Man and The Three

Prvi uslov bio je da odgovor stigne već danas sa sastanka, što se nije dogodilo, a drugi mnogo bitniji je da Evroliga ostane potpuno ista kao danas, sa svojih 13 aktuelnih klubova i vlasnika "A" licenci koji su i rekli ne. Preciznije, NBA je željela da se zaboravi na priču o novim franšizama, što je bila takođe tema današnjeg sastanka.

Evroliga je, načelno, odlučila da ide ka proširenju i da ima 24 ekipe, s tim da nije donesena konačna odluka ko će postati nove franšize i znamo da u redu za njih čekaju i Zvezda i Partizan.

Osim Crvene zvezde i Partizana, za status franšize su se prijavili Valensija, Virtus, Pariz Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London Lajonsi i Maksima Roma, kao i Aris i Hapoel iz Jerusalima. Od njih 13, osam klubova trebalo bi da dobije nove stalne licence.

Šta želi NBA Evropa?

NBA Evropa ne želi nove klubove koji su najavljeni kao franšize, nego samo one koji su u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez Beograda, pošto procjenjuje da su ovi gradovi, iako neki od njih bez ikakve košarkaške pozadine, pogodniji za novi projekat.

Vidjećemo kakva će odluka biti NBA lige poslije ovoga, da li će nastaviti pregovore sa Evroligom sa kojom je željela u zajedničku ligu ili će osnovati potpuno novo takmičenje - NBA Evropu.

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