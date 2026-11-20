Dinamo iz Zagreba pokreće projekat Dinamo 2030, s ciljem da 50% igrača prvog tima bude iz omladinske škole, uz pravilo pet sekundi.

Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

U ovom trenutku Španija je fudbalska velesila broj jedan i Dinamo iz Zagreba zbog toga želi da njihove određene principe uvede i na "Maksimir". Angažovan je Albert Kapeljas (59), stručnjak iz čuvene Barselonine škole fudbala "La Masija", koji je od predsjednika "modrih" Zvonimira Bobana dobio odriješene ruke.

Predstavljen je interesantan projekat Dinamo 2030, odnosno u pitanju je vizija o tome kako bi zagrebački klub trebalo da izgleda u naredne četiri sezone, kada se nadaju da će ostvariti svoj pun potencijal.

Šta je projekat Dinamo 2030?

Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Nedavno je Dinamo postavio Jerku Leku za novog trenera i sa njim kreće u operaciju Dinamo 2030, a koja podrazumijeva rad sa mladima u omladinskoj školi i zajedničku viziju igre od pjetlića do "A" tima. Na kraju programa razvoja, Dinamo želi da bar 50 odsto igrača prvog tima budu proizvod omladinske škole, što će biti osnova buduće filozofije "modrih".

Takođe, Kapeljas je istakao da će skauting biti osnovna stvar, tražiće se igrači određenih profila koji su potrebni Dinamu, a tu je i pravilo "pet sekundi" - odnosno zahtjev da igrači od gubitka lopte u prvih pet sekundi povrate posjed.

To je Kapeljas radio u "La Masiji" i taj sistem je stvarao godinama, a sada želi da i u Dinamu zavede red. Ovo su osnovni principi:

Formacija 4-3-3 biće osnovni model igre

Do 2030. godine cilj je da 50 odsto prvog tima čine igrači iz klupske akademije

Do 2030. godine potrebno formirati novi fudbalski identitet - od omladinske škole do prvog tima

Pravilo pet sekundi - presing nakon izgubljene lopte učiće se od pjetlića

Novi treneri: Emanuel Jozić iz Bajerna i Pol Planas iz Barselone U19

Pravi se i novi "Maksimir"

Na sve ovo, treba podsjetiti i da je Dinamo ušao u novu eru projektom novog stadiona "Maksimir" koji je doduše izazvao više negativnih nego pozitivnih komentara.

Plan je da rušenje starog "Maksimira" počne narednog ljeta, a da stadion za oko 35.000 gledalaca bude završen do 2030. godine, uz cijenu od oko 200 miliona evra. Stadion Dinama biće okružen sa tri pomoćna terena, od kojih će jedan imati tribinu za 1500 gledalaca. U sklopu sportskog centra Svetice, u blizini Maksimira, trebalo bi da se nalaze atletski stadion kapaciteta 2000 mjesta, rukometna hala kapaciteta 5000 mjesta, namjenska dvorana za futsal i košarku kapaciteta oko 3000 mjesta, kao i prostor za trening i rekreaciju na otvorenom.