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Dinamo Zagreb slavio u Sanderlendu

Dinamo Zagreb slavio u Sanderlendu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dinamo Zagreb je savladao Sanderlend 2:0 u Ligi Evrope, uz sjajne nastupe mladih igrača poput Belje i Stojkovića.

Dinamo Zagreb slavio u Sanderlendu Izvor: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dinamo Zagreb pobijedio je na gostovanju Sanderlendu 2:0, u 4. kolu Lige Evrope. Posljednjeplasirani tim Premijer lige nije imao odgovor na gol Luke Stojkovića (23) u 14. minutu poslije centaršuta iz kornera, kao i na pogodak Diona Drene Belja (24) u 39, upravo na Stojkovićevu asistenciju.

Impresivno igraju mladi ofanzivci Zagrepčana, jer je Beljo već postigao čak 20. gol ove sezone u svim takmičenjima, a već je šest dao u Evropi.

Prvak Hrvatske pobijedio je na debiju svog novog trenera Jerka Leka i uljepšao mu veče osvojivši svoj sedmi bod u četiri kola Lige Evrope. Dinamo pred sobom ima mečeve protiv Bajer Leverkuzena kod kuće (26. novembra), gostovanje Renu (10. decembra) i AZ Alkmaru (21. januara), pa meč protiv Šturma u posljednjem kolu ligaške faze (28. januara).

Pred Zagrepčanima je sasvim realna šansa da uđu u Top 8 i da direktno uđu u nokaut fazu Lige Evrope.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Dinamo Zagreb Sanderlend Liga Evrope

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