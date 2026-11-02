Dinamo Zagreb otpustio trenera, dolazi španski stručnjak na klupu "modrih"

Mario Kovačević više nije trener Dinama, a na njegovo mjesto dolazi Oskar Garsija, bivši fudbaler Barselone iz šampionskih generacija devedesetih. Vodio je Olimpijakos, Brajton, Ajaks...

Izvor: Ruslan Taran / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski stručnjak Mario Kovačević nije više trener fudbalera Dinama, a zamijeniće ga Oskar Garsija. Dinamo i Kovačević su sporazumno raskinuli ugovor, koji je potpisan početkom juna prošle godine, a nakon poraza prvaka Hrvatske od Rudeša 0:1, u subotu 31. oktobra.

"Dinamo se zahvaljuje Kovačeviću na velikoj profesionalnosti, predanom radu i ljudskosti koju je pokazivao svakog dana kao trener Dinama. Posebna zahvalnost za osvajanje duple krune kojom su trofeji prvaka Hrvatske i pobjednika Kupa vraćeni na Maksimir. Mariju želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere, kao i u svim budućim profesionalnim i privatnim izazovima. Sljedeće dvije utakmice prvi tim će privremeno voditi dosadašnji trener Dinama B Jerko Leko", saopštio je klub iz Zagreba.

Ko je Oskar Garsija?

Hrvatski trener Mario Kovačević vodio je Dinamo na 73 utakmice na kojima je ostvario 48 pobjeda, 11 remija i 14 poraza. Umjesto njega na klupu "Modrih" sjeda Oskar Garsija (53), bivši ofanzivni vezista Barselone iz devedesetih (četvorostruki šampion Španije sa Kataloncima) i nekad veliki talenat španskog fudbala, član svih omladinskih selekcija tamošnje reprezentacije, uključujući i olimpijsku na OI u Atlanti 1996.

Garsija je postao trener 2010. u omladinskoj školi Barselone, čuvenoj "La Masiji", a samostalno je na seniorskom nivou bio šef struke brojnih evropskih klubova na najvišoj sceni - Ajaksa, Red Bul Salcburga, Brajtona, Votforda, Olimpijakosa i Selte. Titule prvaka osvajao je sa Red Bulom u Austriji i Makabijem iz Tel Aviva u Izraelu.

Garsija trenutno vodi Pogon iz Ščećina u Poljskoj, a njegov novi tim Dinamo Zagreb nalazi se na drugom mjestu na tabeli hrvatskog prvenstva sa 22 boda i utakmicom manje u odnosu na vodeći Hajduk iz Splita koji ima 26 bodova.

Ekipa iz Zagreba je na 18. poziciji na tabeli Lige Evrope sa četiri boda, osvojenih u remiju protiv Hapoel Ber Ševe (0:0) i pobjedi protiv Anderlehta (1:0), poslije kojih se dogodio težak poraz od NEK Najmegena na "Maksimiru".

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(MONDO)