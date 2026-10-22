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NEK i bez Dušana Tadića razbio Dinamo na Maksimiru: Težak poraz hrvatskog šampiona u Evropi

NEK i bez Dušana Tadića razbio Dinamo na Maksimiru: Težak poraz hrvatskog šampiona u Evropi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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NEK Najmegen je na Maksimiru savladao Dinamo Zagreb rezultatom 4:2, prekinuvši svoj loš niz u Ligi Evrope.

dinamo izgubio od nek najmegena na maksimiru Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

U odsustvu povrijeđenog Dušana Tadića, njegov tim NEK Najmegen pobijedio je na gostovanju Dinamo Zagreb, 4:2 (2:2). U meču 3. kola Lige Evrope, dvostruki strijelac za domaće bio je traženi napadač Dion Drena Beljo, a za goste napadač Brajan Linsen.

Iako su domaći Beljovim golovima preokrenuli na 2:1 u 37. minutu, pogoci Danca Klementa Bišofa i Linsena bili su dovoljni za egal na poluvremenu (2:2), a onda je odluka pala golovima Linsena (54') i Tjarona Šerija (80').

NEK je na "Maksimiru" prekinuo jako loš niz, jer nije pobijedio još od 29. avgusta i gostovanja Zvoleu u holandskom prvenstvu (1:3). U međuvremenu je gubio od Fejenorda, Kambura, Juventusa, uz remije protiv Ekscelsiora, Go Ahed Iglsa, Ajaksa, Levskog, Sitarda...

Sa druge strane, Dinamo je doživio prvi poraz ove sezone u Evropi poslije remija protiv Hapoela i trijumfa protiv Anderlehta u Ligi Evrope.

Pogledajte kako je izgledao meč Dinamo - NEK Najmegen 

Dinamo Zagreb NEK Najmegen
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Liga Evrope Dinamo Zagreb Dušan Tadić

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