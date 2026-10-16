Najtalentovaniji Srbin zatresao prečku na Maksimiru pa poražen u posljednjim trenucima

Mihajlo Cvetković je zatresao prečku u dramatičnom meču između Dinama i Anderlehta, koji je odlučen golom Belja u posljednjem trenutku.

Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Dinamo Zagreb pobijedio je kod kuće belgijski Anderleht 1:0 (0:0), golom Diona Drene Belja u 90+6. minutu, iz penala. Meč Lige Evrope odlučen je u drami, u kojoj je prvak Hrvatske osvojio svoj 4. bod u ovom takmičenju, poslije remija protiv Hapoela u prvom kolu (0:0).

Najtalentovaniji srpski napadač Mihajlo Cvetković bio je starter u belgijskom velikanu, u 21. minutu je zatresao prečku Dinamo Zagreba, ali nije uspeo sa saigračima da proturi loptu iza golmana Dominika Kotarskog, igrača utakmice.

Odlučio penal u posljednjem trenutku

Imao je Cvetković i prije te prečke dobar pokušaj u 10. minutu sa oko 20 metara, kada je lopta prozujala pored gola. Napustio je igru u 65. minutu i nije bio na terenu kada je rezervista Dinama Dani Rodrigez pogodio u ruku lijevog beka Anderlehta, Moldavca Olega Rjabčuka.

Beljo je preuzeo odgovornost i loptu i pogodio u posljednjem trenutku za pobjedu.

Iste večeri u Hrvatskoj je pao i Ajaks, u Splitu, gdje su fašizam i divljanje navijača Hajduka ipak bili u prvom planu, a ne fudbal.