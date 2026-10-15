"Otkud Zvezdini ultrasi ovdje? Kontaktiraćemo UEFA": Tenzija na konferenciji Lugana poslije utakmice

Lugano pokreće istragu pred UEFA zbog prisustva navijača Crvene zvezde na utakmici u Švajcarskoj, uprkos zabrani.

Izvor: Youtube/FC Lugano

Lugano je najavio da će inicirati istragu pred UEFA zbog prisustva navijača Crvene zvezde na utakmici u Švajcarskoj. Izvještačima beogradskih medija rečeno je da je Lugano dao srpskom klubu 150 karata, a da je na tribinama bilo više navijača crveno-bijelih od tog broja, ograničenog zbog ranije izrečene zabrane crveno-bijelima.

U Luganu su saopštili da će kroz program prepoznavanja lica pokušati da identifikuju navijače jer, kako je rečeno, "sumnjaju da je riječ o ultrasima i to nije bilo prijatno iskustvo za navijače Lugana na tribinama".

"Bilo je 150 ulaznica, a bilo je više navijača. Bili su to ultrasi i nije to bilo tako lijepo za neke gledaoce iz Lugana, koje je trebalo da premjeste. Pokušaćemo da preko nadležnih to riješimo, jer nije trebalo to tako da ispadne", rečeno je na konferenciji za novinare.

"Premještali smo navijače, ultrasi došli uprkos zabrani"

Švajcarski klub se potom oglasio i saopštenjem.

"Na današnjoj prvoj utakmici ligaške faze UEFA Konferencijske lige protiv Crvene zvezde, oko 200 navijača srpskog kluba bilo je smješteno na glavnoj tribini stadiona Lugano arena, u sektoru A3. Zbog ponašanja pojedinih gostujućih navijača, FK Lugano bio je prinuđen da tokom utakmice premjesti oko 50 osoba iz susjednog sektora A2 u sektore A7 i B.

FK Lugano želi da pojasni da je, u skladu sa propisima UEFA, domaći klub dužan da gostujućem klubu obezbijedi 50 ulaznica prve kategorije na glavnoj tribini, u dijelu između linije kaznenog prostora i linije na sredini terena. Gostujući klub ima pravo da kupi i do 150 dodatnih ulaznica. Crvena zvezda iskoristila je tu mogućnost, a potom je samostalno preprodavala ulaznice svojim navijačima.

Prema informacijama koje smo dobili od nadležnih organa, oko 100 tih ulaznica pripada grupi srpskih navijača iz takozvane "ultras" frakcije, kojima je UEFA zabranila dolazak u Lugano zbog disciplinske mjere izrečene nakon incidenata na utakmici protiv Viktorije Plzenj.

FK Lugano žali zbog neprijatnosti koje su nastale i izvinjava se svim navijačima koji su bili pogođeni ovom situacijom. Klub se zahvaljuje svojim navijačima na razumijevanju."

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