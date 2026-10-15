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Rade Krunić: "Nisam pametan, ne mogu da nađem opravdanje za poraz"

Rade Krunić: "Nisam pametan, ne mogu da nađem opravdanje za poraz"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Rade Krunić bio je direktan i kritičan poslije poraza Crvene zvezde. Jasno mu je šta nije funkcionisalo u Švajcarskoj.

Rade Krunić o utakmici Lugano Crvena zvezda Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je imala pobjedu u svojim rukama i onda je u samoj završnici sve prokockala i izgubila od Lugana u Švajcarskoj (3:2) u Konferencijskoj ligi. Sve se promijenilo izlaskom Radeta Krunića iz igre u 81. minutu. Šta se dogodilo?

"Pa, iskreno, nisam pametan. Mislim da smo generalno kontrolisali cijeli meč. Iako smo imali nekih jednostavnih rješenja gdje smo griješili. Mislim da je utakmica bila stvorena za nas, da kontrolišemo igru. Odlično smo to radili, uživao sam dok smo igrali na taj način, bilo je lijepo igrati danas", počeo je Krunić izjavu za "Arenu sport".

Ne želi da traži alibi za poraz crveno-bijelih.

"Jednostavno, u posljednjih nekoliko minuta kao da smo neka mlada ekipa, koja nema dosta internacionalaca i kvalitetnijih igrača. Ne mogu da nađem opravdanje, ne mogu da kažem ništa pametno. Moramo da napravimo analizu i da vidimo gdje smo griješili. Mi kao iskusna ekipa bi trebalo lakše da privedemo meč kraju."

"Shvatićemo gdje smo griješili"

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Radost igrača i navijača Crvene zvezde u Luganu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Krunić je dao gol sa oko 30 metara i upitan je baš za to, da li je bila greška što Zvezda nije više šutirala ka golu iz daljine.

"Baš tako, imao sam utisak da lako dolazimo do njihovih 20-25 metara, tu posljednju trećinu terena. Trebalo je mnogo više da koristimo te šuteve sa distance. Možda centaršuteve sa poludistance i da bolje punimo šesnaesterac sa više igrača. Moramo da se unaprijedimo u tome. U suprotnom što se tiče posjeda lopte, bilo je lijepo igrati. Stvarno smo dobro to radili, iako su i oni imali pritisak, ali smo uspijevali da izađemo iz presinga. Ta posljednja trećina terena, nešto je falilo. Shvatićemo gdje možemo da se poboljšamo", zaključio je Krunić.

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Tagovi

Rade Krunić Lugano fudbal FK Crvena zvezda Konferencijska liga

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