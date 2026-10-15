Lugano dočekuje Crvenu zvezdu na potpuno novom stadionu

Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Lugana na stadionu koji je otvoren tek prije nekoliko mjeseci.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Prvu evropsku bitku za bodove, fudbaleri Crvene zvezde vodiće u Luganu, protiv istoimenog domaćina. Meč će biti odigran na stadionu "AIL Arena" koji prima nešto više od 8.000 gledalaca, a koji je otvoren prije četiri mjeseca!

Novi stadion bio je prijeko potreban klubu koji se prije nešto više od 10 godina vratio u elitni rang švajcarskog fudbala i od tada često morao da se seli - pa je svoje evropske mečeve igrao u nekoliko okolnih gradova. Da bi selidbama stali na put, klupski čelnici su zajedno sa lokalnim vlastima i kompanijama pokrenuli proces rušenja starog i izgradnje potpuno novog stadiona.

Zapravo... Kompletan dio grada u kojem se nalazio stari stadion Lugana predstavljen je kao "sportska zona", u kojoj i dalje traju radovi. Kada sve bude gotovo, pored AIL Arene nalaziće se sportska hala, a oko njih dodatni tereni na otvorenom za razne sportove.

Kako je izgrađen stadion Lugana?

Projekat koji se dugo "krčkao" konačno je počeo da dobija obrise tokom prethodnih godina. Iako je bilo onih koji su se žestoko pobunili zbog izgradnje "poslovnog dijela sportskog kompleksa", pa čak i prikupili više hiljada potpisa u peticiji da se projekat zaustavi, novi stadion je postao realnost.

Stadion u Luganu otvoren 2026. godine. Izvor: Youtube/FC Lugano

Gradnja je počela 2023. godine, a u leto 2026. godine ovo simpatično fudbalsko zdanje je postalo spremno da dočeka igrače Lugana i njihove protivnike. Zapravo, prvi meč na novom stadionu odigrale su seniorske reprezentacije Švajcarske i Malte u ženskoj konkurenciji, a domaće igračice bile su ubjedljive (6:1) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Lugano je na svom novom stadionu, čija je izgradnja koštala 118.400.000 švajcarskih franaka, debitovao 23. jula. Bio je to meč kvalikacija za Konferencijsku ligu, a protivnik je bila ekipa Dukađini sa Kosova i Metohije. Domaćin je pobijedio 1:0 i napravio prvi korak ka ligaškoj fazi u kojoj će ugostiti i Zvezdu.

Šta je bilo na ovom mjestu?

Tamo gdje će u četvrtak (18.45) igrati fudbaleri Lugana i Crvene zvezde svojevremeno se pisala istorija švajcarskog i svjetskog fudbala. Na istom mjestu postojao je stadion "Kornaredo", koji je devet puta ugostio seniorsku reprezentaciju Švajcarske. Još važnije od toga - bio je domaćin Mundijala.

Davne 1954. godine na istom ovom mjestu ili samo nekoliko metara dalje utakmicu su igrale reprezentacije Italije i Belgije. Bio je to meč grupne faze Mundijala koji su Italijani riješili u svoju korist (4:1), ali su oba tima ispala u grupi koju su činili još Engleska i Švajcarska.

Pošto Lugano danas ima manje od 70.000 stanovnika, smatra se da je on najmanji grad u kojem je odigrana neka utakmica u istoriji Mundijala. Zbog toga je mjesto na kojem će Crvena zvezda igrati kultno - iako više nema fudbalskog stadiona izgrađenog davne 1951. godine.

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Pogledajte 00:58 Kiks Đanluiđija Donarume Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)