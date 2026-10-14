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Ni Katai, a ni Ivanić: Albert Rijera bez petorice važnih igrača poveo Zvezdu u Lugano 1

Ni Katai, a ni Ivanić: Albert Rijera bez petorice važnih igrača poveo Zvezdu u Lugano

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda saopštila na koga Albert Rijera računa za utakmicu protiv Lugana u Konferencijskoj ligi.

Crvena zvezda bez petorice protiv Lugana Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45) počinju učešće u ligaškoj fazi Konferencijskoj ligi gdje će joj prvi izazov biti švajcarski Lugano. Zvezda će njemu gostovati i odlazi oslabljena, pošto je trener Albert Rijera morao da mijenja spisak putnika - i ukupno je poveo 22 fudbalera.

Na spisku nedostaju Mirko Ivanić i Derik Lukasen, koji zbog povreda neće igrati na ovoj utakmici, dok takođe nema ni kapitena Aleksandra Kataija, koga je Albert Rijera suspendovao.

Ko je na spisku Zvezde za Lugano?

Crvena zvezda je jutros otputovala za Milano, odakle će autobusom do Lugana. Albert Rijera je na put poveo 22 fudbalera na koja računa za sutrašnji meč:

  • golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša.
  • odbrana: Juta Nakajama, Miloš Veljković, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Matej Strika, Mihailo Ristić.
  • vezni red: Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Je Gon Kim, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Mo Čam.
  • napad: Marko Arnautović, Bamba Dijeng.

Podsjetimo, na spisku nema ni Mohameda Abu Fanija i Osmana Bukarija koji su suspendovani, što će reći da petorica vrlo važnih igrača Crvene zvezde neće igrati u prvom meču Lige konferencija protiv Lugana, trećeplasiranog tima Švajcarske iz prošle sezone.

Raspored Crvene zvezde u Konferencijska liga

  • 1. kolo - 15.10.2026. Lugano - Crvena zvezda (18.45)
  • 2. kolo - 22.10.2026. Crvena zvezda - Kopenhagen (18.45)
  • 3. kolo - 05.11.2026. Crvena zvezda - Inter Eskaldes (18.45)
  • 4. kolo - 26.11.2026. Gent - Crvena zvezda (21.00)
  • 5. kolo - 10.12.2026. Iberija - Crvena zvezda (18.45)
  • 6. kolo - 17.12.2026. Crvena zvezda - Trabzonspor (21.00)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Konferencijska liga Albert Rijera

Komentari 1

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Žarko

Izgleda si i ti počeo da glumiš ludilo. Brzo ćeš momče "okrenuti rudu"

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