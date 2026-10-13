Bogdanović smatra da je smena Milojevića greška Zvezde, ali hvali dolazak Juta Nakajame i Kima kao majstorski potez kluba.

Izvor: Printscreen/YouTube/Ozbiljno Neozbiljni

Poznati bivši fudbaler Rade Bogdanović, koji se posljednjih nekoliko godina proslavio i u ulozi analitičara, gostovao je u podkastu "Ozbiljno neozbiljni" gdje je govorio na razne teme, pa se dotakao problema srpske fudbalske reprezentacije i situacije sa Veljkom Paunovićem, dok je takođe govorio i o klupskom fudbalu.

Istakao je da mu se ne sviđa šta se trenutno dešava u Partizanu i da mu slijede "crni dani", dok kada je u pitanju Crvena zvezda za nju smatra da može i do "C nivoa evropskog fudbala", ističući da je bilo stvari koje mu se sviđaju i koje ne.

"Greška je smjena Vladana Milojevića"

Rade Bogdanović je istakao da je Crvena zvezda požurila kada je zimus odlučila da ne nastavi saradnju sa Milojevićem, koga je zamijenio Stanković, a koji je u međuvremenu podnio ostavku nakon debakla u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Zvezda nema pretjeranu perspektivu, ali ne može da nazaduje. Htjeli ili ne htjeli, Zvezda je dugo godina u Evropi, izvlači 15-20 miliona evra od UEFA, nekad i više, ali činjenica je da su u klubu napravili veliku grešku što su smijenili Vladana Milojevića. To mi je bilo jasno prvi dan. To sam poslao odmah svom kumu Simi Kruniću i kažem mu da čuva šta će se desiti, kad budem u pravu", rekao je Bogdanović.

"Vladan Milojević je takmičar, a da bi uzeo lovu u Evropi - moraš da budeš takmičar. Nije te briga kako si igrao. Smijenio si ga, vratio Stankovića, to je teška i tužna priča, pa su poslije toga razvalili svlačionicu...".

Šta kaže Bogdanović za Rijeru?

Vidi opis Rade Bogdanović: "Zvezdina greška smena Milojevića, ali ima jedan majstorski potez" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Iako priznaje da ne poznaje mnogo njegov sistem rada, primjećuje da se radi o dobrom treneru koji bi sa Zvezdom mogao da napravi lijepe rezultate, ako bude strpljenja.

"Rekli su mi da se zaljubio u Ruskinju i počeo da priča na ruskom dok je igrao na Majorki. Znači, ima i Rijera neku falinku čim je došao na Balkan ha-ha. Šalim se, to su mi rekli njegovi saigrači Španci, znam da je bio odličan fudbaler, lijepo priča i mislim da je velika dobit što je došao u Zvezdu. Nemamo takvog trenera, ali nije samo to kakav si trener - nego kako će se izboriti sa igračima", rekao je Bogdanović.

Takođe, ukazao je na propust koji je u međuvremenu Rijera počeo da ispravlja promjenom u stručnom štabu: "Igrači Crvene zvezde nisu fizički spremni, to je jasno kao dan".

Korejci majstorski potez Zvezde

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Rade Bogdanović je pohvalio i dolazak Juta Nakajame i Kima iz Južne Koreje, zemlje u kojoj je nekada i sam igrao fudbal i zna da se radi o velikim radnicima.

"Ovi Korejci su odličan potez Crvene zvezde, vjerovatno će ih biti još, ne znam, ali to je majstorski potez. Koji je to Korejac zakazao? Nije ni onaj Japanac Asano zakazao u Partizanu, sve dok su prestali da mu daju platu. Isto je dobar potez i sa mladim igračima, golmanom...", rekao je Bogdanović i iznio zamjerku i na neke kupovine Zvezde poput Učene.

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Pogledajte 00:23 Albert Rijera Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)