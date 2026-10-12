Dobra vijest iz UEFA za Crvenu zvezdu: Osmanu Bukariju smanjena suspenzija

UEFA je smanjila suspenziju Osmanu Bukariju sa tri na dvije utakmice, što je dobra vijest za Crvenu zvezdu pred izazove u Ligi konferencija.

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Crvena zvezda je napokon dobila dobre vijesti. Iako je na pomolu veliki broj promena u Ljutice Bogdana, stiže i jedna sjajna informacija - UEFA je smanjila suspenziju Osmanu Bukariju sa tri na dvije utakmice, što i te kako znači crveno-bijelima pred izazove u Konferencijskoj ligi.

Kako "Max sport" piše, Bukari će van terena biti dvije umjesto tri utakmice. Fudbaler crveno-bijelih je kažnjen od strane UEFA zbog isključenja na revanšu protiv Viktorije Plzenj. Odluka je potom preinačena, pa će trener Albert Rijera uskoro imati i važno pojačanje. Ipak, jasno je da Španac neće moći da računa na Bukarija na gostovanju u Luganu u četvrtak od 18.45, kao i u drugom kolu, kad će srpski šampion dočekati Kopenhagen.

Bukari je važan dio crveno-bijelog tima, posebno nakon što se ovog ljeta vratio na Marakanu. Poslije epizoda u SAD i Poljskoj, stigao je na jednogodišnju pozajmicu iz Viđev Lođa. Crveno-bijeli dres nosi već četiri mjeseca i za to vrijeme je postigao dva gola i upisao tri asistencije.

Promjene na Marakani sve češće

Rijera je riješio da u Ljutice Bogdana zavede red, pa je Aleksandar Katai, jedan od najiskusnijih u timu, dobio suspenziju, a sad je na red došao i kondicioni resor. Nikola Perišić i Marko Vasiljević će napustiti crveno-bijele, iako su dio tima bili već šest godina. Čini se da je odluka Španca nadjačala i tradiciju i dug staž u timu, a uprava kluba nedvosmisleno ga podržava.

Kondicioni treninzi sad će biti rađeni pod budnim okom Aleksandra Stajkovca, koji je već bio u Crvenoj zvezdi. Stajkovac je na Marakani posljednji put bio 2014, kad je tim vodio Nenad Lalatović. Ipak, tad je zbog obaveza sa drugim klijentima morao da napusti tim, a sad je prilika da se ponovo vrati u crveno-bijelu ekipu.

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(MONDO)