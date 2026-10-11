Muhamed Čam Saračević napustio je teren zbog povrede, ali će biti spreman za meč protiv Lugana, što je dobra vijest za trenera Rijeru.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički u Kragujevcu (3:0), a ofanzivac Muhamed Čam Saračević zabrinuo je trenera Alberta Rijeru. Povremeni reprezentativac Austrije tražio je izmjenu već u ranoj fazi meča, poslije samo dvadesetak minuta igre. Njega je zamijenio Osman Bukari, a navijači su počeli da brinu.

Ipak, čini se da Mo Čam neće morati da pauzira! Kako prenosi "Meridian Sport", austrijski fudbaler dobio je udarac zbog kojeg je napustio teren, ali on ne zahtijeva mirovanje pa će se fudbaler Crvene zvezde naći na spisku putnika za Švajcarsku. To je veoma važna vijest za Alberta Rijeru, koji u ovom dijelu sezone nije imao luksuz da ostane bez još jedne opcije.

Vidi opis Crvena zvezda dobila važnu vijest pred Lugano: Mo Čam Saračević putuje u Švajcarsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Crvena zvezda u četvrtak igra prvi meč ligaške faze u Konferencijskoj ligi, a na gostovanje Luganu krenuće u srijedu u prijepodnevnim časovima. Na letu će gotovo sigurno biti i Muhamed Čam Saračević, koji bi trebalo da konkuriše i za startnu postavu na toj utakmici - protiv trenutno najboljeg tima Švajcarske.

Čini se da protiv Lugana neće igrati Aleksandar Katai, koji bi na tom meču trebalo da "odradi" drugi meč suspenzije. Njega je španski trener Albert Rijera odstranio iz ekipe zbog podrivanja autoriteta trenera, nakon izmjene protiv Radničkog iz Niša. Katai je kažnjen za dvije utakmice, od kojih je jedna već prošla. Nakon toga biće vraćen u ekipu i priključen svakodnevnim obavezama saigrača.