Trener Radničkog 1923 Feđa Dudić analizirao je poraz od Crvene zvezde i ukazao na probleme sa povredama igrača.

Izvor: MN PRESS

Govorio je poslije utakmice o tome da se Kragujevčani nisu nagradili za dobru igru prije pauze i o povredama i odsustvima svojih igrača - napadač Isa Ba izašao je u 46. minutu, centarfor Uroš Sremčević zbog pozajmice iz Zvezde nije mogao da igra, Aleksa Marušić se povrijedio na treningu prije tri-četiri dana...

"Utakmica je podijeljena na dva poluvremena, u prvom smo bili dobri u defanzivnom dijelu, falio nam je pogodak, Isa Ba nam je povrijeđen, Sremčević nema pravo da igra, Marušić se povrijedio na treningu prije tri-četiri dana, Davidu Buhti smo dali da igra napadača, što nikad nije igrao. Sve to nam je došlo na naplatu. Taj skraćeni roster je presudio da ne budemo dobri u nastavku", rekao je trener Radničkog 1923 za TV Arena sport.

"Bolje ovo nego tri puta po 1:0"

Vidi opis "Nije ovo bio meč za 0:3": Feđa Dudić o porazu od Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Ocijenio je Dudić da je konačan rezultat previsok i poželio sreću Zvezdi u četvrtak protiv Lugana u Konferencijskoj ligi.

"Čestitam Zvezdi, njihov individualni kvalitet je presudio, defanzivno smo igrali slabije, ostavljali igrače, nismo bili blizu, nismo zaslužili definitivno poraz 0:3, nije ovo bila utakmica za 0:3, ali bolje to nego da izgubimo tri utakmice po 1:0. Čestitam Zvezdi i želim im sreću u četvrtak u Evropi."

Radnički 1923 je i poslije ovog poraza pri vrhu tabele Superlige, a u sljedećem kolu odlazi na teško gostovanje Vojvodini 17. oktobra u Novom Sadu.



