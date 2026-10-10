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"Nije ovo bio meč za 0:3": Feđa Dudić o porazu od Zvezde

"Nije ovo bio meč za 0:3": Feđa Dudić o porazu od Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Radničkog 1923 Feđa Dudić analizirao je poraz od Crvene zvezde i ukazao na probleme sa povredama igrača.

Feđa Dudić o porazu od Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Trener Radničkog 1923 Feđa Dudić rekao je da je poraz njegovog tima 0:3 (0:0) od Crvene zvezde preubjedljiv.

Govorio je poslije utakmice o tome da se Kragujevčani nisu nagradili za dobru igru prije pauze i o povredama i odsustvima svojih igrača - napadač Isa Ba izašao je u 46. minutu, centarfor Uroš Sremčević zbog pozajmice iz Zvezde nije mogao da igra, Aleksa Marušić se povrijedio na treningu prije tri-četiri dana...

"Utakmica je podijeljena na dva poluvremena, u prvom smo bili dobri u defanzivnom dijelu, falio nam je pogodak, Isa Ba nam je povrijeđen, Sremčević nema pravo da igra, Marušić se povrijedio na treningu prije tri-četiri dana, Davidu Buhti smo dali da igra napadača, što nikad nije igrao. Sve to nam je došlo na naplatu. Taj skraćeni roster je presudio da ne budemo dobri u nastavku", rekao je trener Radničkog 1923 za TV Arena sport.

"Bolje ovo nego tri puta po 1:0"

Ocijenio je Dudić da je konačan rezultat previsok i poželio sreću Zvezdi u četvrtak protiv Lugana u Konferencijskoj ligi.

"Čestitam Zvezdi, njihov individualni kvalitet je presudio, defanzivno smo igrali slabije, ostavljali igrače, nismo bili blizu, nismo zaslužili definitivno poraz 0:3, nije ovo bila utakmica za 0:3, ali bolje to nego da izgubimo tri utakmice po 1:0. Čestitam Zvezdi i želim im sreću u četvrtak u Evropi."

Radnički 1923 je i poslije ovog poraza pri vrhu tabele Superlige, a u sljedećem kolu odlazi na teško gostovanje Vojvodini 17. oktobra u Novom Sadu.



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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički 1923 Kragujevac Feđa Dudić Superliga Srbije

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