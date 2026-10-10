Nakon samo dvadesetak minuta igre u Kragujevcu, trener Zvezde morao da izvede Mohameda Čam Saračevića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prvi meč nakon reprezentativne pauze odigrala u Kragujevcu protiv Radničkog, a trener Albert Rijera imaće još briga nakon ove utakmice. Već u ranoj fazi utakmice morao je da napravi izmjenu, jer se u prvih dvadesetak minuta meča povrijedio Mohamed Čam Saračević.

Umjesto povremenog reprezentativca Austrije ušao je Osman Bukari, a povreda ofanzivca upaliće nove alarme na stadionu "Rajko Mitić". Zvezda odmah nakon reprezentativne pauze ulazi u naporan ritam mečeva, jer je za samo nekoliko dana čeka gostovanje Luganu, a zatim mečevi na svom terenu protiv Mladosti iz Lučana i Kopenhagena prije gostovanja OFK Beogradu. Narednih pet mečeva Zvezda će igrati u ritmu četvrtak-nedjelja i važan joj je svaki igrač.

Vidi opis Povrijedio se važan igrač Crvene zvezde: Rijera morao odmah da ga izvede u Kragujevcu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Za sada nije poznato o kakvoj povredi Mohameda Čam Saračevića se radi, ali je po izrazu njegovog lica bilo očigledno da neće moći da nastavi meč. To je još jedan u nizu problema za trenera Alberta Rijeru, koji je već kukao na raspored i predugu reprezentativnu pauzu tokom koje je ostao bez nekoliko fudbalera.

U najavi meča protiv Radničkog trener Zvezde je rekao da ima šestoricu igrača na koje ne može da računa, a zatim ih nije ni poveo na gostovanje u Kragujevac. Zvezda je meč 11. kola Superlige igrala bez Veljkovića, Kataija i Ivanića, dok su malo dužu pauzu nakon obaveza u reprezentaciji dobili Kim, Abu Fani i Loizu.

Ko će od fudbalera Crvene zvezde biti spreman da u četvrtak uveče zaigra u Luganu, tek ostaje da se vidi. Jasno je samo da će crveno-bijelima biti izuzetno važno da na tom meču ostvare dobar rezultat, protiv najboljeg švajcarskog tima u ovoj sezoni. Na početku ligaške faze Konferencijske lige tri boda bi bila ogroman kapital srpskog šampiona.