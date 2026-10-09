Albert Rijera: "Zbog reprezentativne pauze Zvezda ostala bez 6 igrača"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera otkrio da ima velikih problema pred nastavak sezone, zbog pauze tokom koje su igrale reprezentacije.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Fudbaleri Crvene zvezde nakon dvadesetak dana pauze ponovo rade u punom sastavu i punim intenzitetom. Trener Albert Rijera zbog reprezentativne pauze nije mogao da računa na veliki broj fudbalera koji su bili sa svojim nacionalnim timovima, pa nije bilo ni mnogo prostora da uigrava svoje zamisli. I to mu se ne sviđa!

Španski stručnjak je jasno stavio do znanja da je on protivnik ovakve reprezentativne pauze, sa čak četiri utakmice u veoma kratkom roku. Nakon nje ima šestoricu povrijeđenih fudbalera, na koje neće moći da računa za meč koji se u subotu igra protiv Radničkog.

"Nažalost, ne. Imamo različite probleme. Nekoliko igrača se vratilo nakon obaveza sa reprezentacijama i nisu na 100 odsto, a uz to smo imali i par različitih problema tokom treninga ove nedelje. Neće nam biti na raspolaganju Veljković, Katai i Ivanić. Kim se kasno vratio iz reprezentacije, kao i Loizu i Abu Fani. Na njih neću moći da računam za sutrašnju utakmicu. Ako me pitate lično, ne sviđa mi se ovakav kalendar sa četiri reprezentativne utakmice u nizu. Razlog je jednostavan, tri sedmice ste bez igrača. Nemam ništa protiv toga da igraju za reprezentaciju, naravno, ali mislim da su dvije utakmice zaredom sasvim dovoljne da bi imali međunarodno iskustvo. Četiri u nizu su previše. Zbog toga imamo toliko povrijeđenih igrača širom svijeta, kalendar je 'lud'. Daću vam čist primjer, a to je Gaštarov. On je momak koji prije dva mjeseca uopšte nije igrao, a onda je od 30. avgusta do 30. septembra odigrao 10 utakmica u jednom mjesecu po 90 minuta. To je previše. I poslije se pitamo zašto dolazi do teških povreda. Nemoguće je podnijeti takav stres za tijelo i noge, i izdržati takav intenzitet na vrhunskom nivou. Kao trener govorim o logičnim stvarima, nije normalno izložiti momka od 19 godina tolikom naporu. Kada se dogode teške povrede, ovo je razlog. To su činjenice, a ne izgovori. Oni koji pravu kalendare moraju ponovo da razmisle o ovome", istakao je Rijera.

Sa druge strane, Rijera je imao malo više vremena da radi sa onima koji nisu bili priključeni nacionalnim timovima.Tim dijelom je zadovoljan, svidelo mu se kako je ekipa radila na treninzima.

"Mimo ovih problema, reprezentativna pauza je protekla odlično. Zadovoljan sam. Kada nemamo takmičarske utakmice za vikend, uvijek se brinem kako da motivišem igrače da daju 100 odsto. Kada imate utakmicu za vikend, igrači prirodno daju maksimum tokom sedmice. Ali kada mečeva nema, lako je 'povući ručnu' da se ne bi povrijedili i sam sam bio igrač i znam taj osjećaj. Moja poruka njima je bila: 'Zaboravite na to što nema utakmice, morate da pripremite svoje tijelo kao Ferari, a ne kao Fijat.' Volim da im dam taj primjer. Sve što radimo, radimo za njihovo dobro i njihovo tijelo. Baš sam zadovoljan kako su to prihvatili. Trenirali smo kao da imamo utakmice. Pohvalio bih svih 10 seniora koji su ostali sa nama, kao i devet mladih igrača koje smo priključili. Vidio sam kako mladi rade, ko je spreman da pomogne odmah, a ko u budućnosti. Bilo je to sjajno provedeno vrijeme. Iz tog rada smo izdvojili Sibinovića, koji ostaje sa nama. Odlučio sam da bude stalno uz prvi tim. Želim da uđe u tu rutinu 24 sata dnevno, a ne da se šeta između akademije i prvog tima. Želim da osjeti šta znači biti profesionalac, jer ima odlične karakteristike. Jeste mlad i mora još mnogo da uči, ali je najbolji način za to da bude sa nama", istakao je španski stručnjak.

Kombinovani tim Crvene zvedze gostovao je Balkanu u Mirijevu, a nešto "jača" ekipa išla je u Lovćenac na rođendan tamošnjeg fudbalskog kluba Njegoš. Rijera smatra da su ekipi bile potrebne utakmice tokom ovog perioda.

Vidi opis Albert Rijera: "Zbog reprezentativne pauze Zvezda ostala bez 6 igrača" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Da, bila nam je potrebna prijateljska utakmica da provjerimo u praksi ono što treniramo. Iako je protivnik bio iz niže lige i znali smo da to nije najviši nivo, uvijek govorim igračima: 'Zaboravite protivnika, gledajte sebe, svoj ritam i intenzitet.' Odradili smo to dosta dobro. Najbolji način da poštujete protivnika jeste da date svoj maksimum, a ne da igrate sa 80 odsto. Ne želim da vidim igrača koji misli da je 80 odsto dovoljno za pobjedu. Zahtjevam maksimalno poštovanje prema rivalu i maksimalan pristup radi naše pripreme. Bio je to veoma koristan meč za nas", kaže trener Crvene zvezde.

Tokom reprezentativne pauze Albert Rijera je ispratio mečeve fudbalera Crvene zvezde u nacionalnim timovima, pa je podijelio svoje zaključke o njihovom učinku.

"Ne volim da izdvajam pojedince, ali sam gledao sve utakmice naših igrača. Izdvojio bih Gaštarova jer mu je ovo bio prvi poziv za A reprezentaciju. On je malo stidljiv po prirodi, ali ja u to ne vjerujem na terenu, kada kročiš na travu, moraš da pokažeš da si najbolji. Radimo na njegovom karakteru i samopouzdanju i on to sada pokazuje na terenu. Da bi bio vrhunski igrač, to ti je neophodno. Pravi veliki napredak, korak po korak, i drago mi je što mogu da mu pomognem na ovaj način, jer ako mu pomognemo, on će pomoći timu da pobjeđuje, a to je najbitnije", zaključio je Rijera.