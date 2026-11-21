Selektor kadetske reprezentacije Srbije Igor Matić analizirao pobjedu protiv Hondurasa na početku takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Kadetska reprezentacija Srbije upisala je pobjedu na početku Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina. Golovima Tadije Samardžića savladan je nacionalni tim Hondurasa, a selektor Igor Matić zadovoljan je ostvarenim rezultatom koji odmah ulazi u istoriju srpskog fudbala.

Selektor Matić ističe da je Srbija mogla i bolje da odigra protiv Hondurasa, ali da je na početku takmičenja i pritisak uticao na izdanje tima. Kako je vrijeme odmicalo, a reprezentativci se opuštali, tako je i rezultat dolazio.

"Istorijsko učešće i istorijska pobjeda. Prva na Svjetskom prvenstvu", rekao je Igor Matić i dodao: "Što se tiče same utakmice, nisam zadovoljan igrom u prvom poluvremenu. Ušli smo u meč sa nekim grčem, vjerovatno je na to uticao mali pritisak, sama prva utakmica na ovako velikom takmičenju. Negdje nas je sputalo sve to da pokažemo više. Na poluvremenu smo se dogovorili da igramo ono što treniramo. Napravili smo jednu izmjenu, ušao je Tadija, postigao dva gola, praktično je riješio utakmicu. Kad se sve sabere i oduzme, moram da budem zadovoljan, jer smo pobijedili jednog dobrog rivala. Na mene su ostavili bolji utisak od onog kada smo radili video analize".

Srbija nije blistala u prvom dijelu meča protiv Hondurasa, ali se sve promijenilo nakon govora koji je selektor Igor Matić održao u svlačionici. Pored novih instrukcija, on je napravio i jednu izmjenu - na teren je poslao Tadiju Samardžića koji je postigao oba gola na ovom meču.

"Rekao sam momcima da gore od onoga što smo pokazali u prvom dijelu ne možemo. Dvije godine smo zajedno, možemo i moramo bolje, morate da se opustite i da uživate u ovom ambijentu. Onda dolazi i igra, a iz bolje igre i rezultat. Važno je da ostavimo dobar utisak i kroz igru, a vjerujem da će iz meča u meč ona biti sve bolja. Nisam čovjek euforije, malo ćemo ovo da proslavimo, ali odmah krećemo sa pripremom za drugi meč protiv reprezentacije Japana", rekao je selektor Srbije.

Talentovani fudbaleri Srbije imali su podršku sa tribina, na čemu se selektor posebno zahvalio. On je pozdravio i sve navijače koji prate kadetsku reprezentaciju Srbije na svom prvom Mundijalu.

"Hvala svima što su došli u Katar, hvala medijima, hvala svima. Nas 36 ovdje predstavlja Srbiju i mi smo jedan tim. Pozdravljam i navijače u Srbiji, znam mnogo ljudi koji će biti uz nas. Mogu da im obećam da ćemo biti bolji iz meča u meč", dodao je na kraju Matić.

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(MONDO)