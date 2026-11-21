Treći poraz u posljednja četiri kola Premijer lige za ekipu Čelsija.

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Prvi meč nakon pauze za mečeve reprezentacija u novembru fudbaleri Čelsija su odigrali pred svojim navijačima. Protivnik u Premijer ligi bio je Lids, a na stadionu "Stamford Bridž" doživjeli su poniženje zbog kojeg su im poluprazne tribine uputile salvu zvižduka. Lids je bio daleko bolji tim od Čelsija i upisao je ubjedljivu pobjedu (4:1).

Do prednosti je stigao Čelsi, pošto je Emanuel Emeha postigao pogodak u 25. minutu. Tim iz Londona do tog trenutka nije bio bolji na terenu, ali se činilo da bi pogodak mogao da preokrene situaciju i pomogne "plavcima" da preuzmu kontrolu meča i stignu do pobjede. Ne samo da se to nije desilo, nego na kraju nisu uspjeli ni da izbjegnu debakl.

Pobeda Lidsa protiv Čelsija u Premijer ligi. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Samo tri minuta kasnije Noa Okafor je poravnao na 1:1, što je bio i rezultat kojim se otišlo na poluvrijeme. U nastavku meča je Dominik Kalvert-Luin bio precizan nakon spornog penala koji je dosuđen uz pomoć VAR tehnologije, Okafor je još jednom zatresao mrežu, a onda je Brenden Aronson u nadoknadi vremena postavio konačan rezultat meča.

Još jednu nemoćnu partiju svog tima Ćabi Alonso je nemoćno gledao sa klupe, jer ni izmjene koje je pravio nisu uspijevale da promijene odnos snaga na terenu. Sa druge strane, Lids je imao daleko bolje šanse, mnogo više udaraca u okvir gola i opasnih situacija u kaznenom prostoru rivala.

Bio je ovo čak treći poraz u posljednja četiri kola za Čelsi. Nakon poraza od Totenhema (2:0) uspjeli su da pobijede Mančester junajted (2:0), ali su im onda mjeru uzeli prvo Sanderlend (1:0) i zatim Lids. Čelsi sada ima 16 bodova nakon 11 odigranih mečeva i zauzima osmu poziciju na tabeli. Daleko su "plavci" od borbe za titulu, iako se o tome tiho govorilo pred početak sezone.