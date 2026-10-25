Bizaran kiks odlučio derbi Londona!

Totenhem je konačno pobijedio Čelsi na Stamford bridžu poslije pet godina, zahvaljujući autogolu golmana Pendersa i golu Matisa Tela.

Izvor: Nigel Keene / AFP / Profimedia

Fudbaleri Totenhema pobijedili su u subotu kao gosti Čelsi rezultatom 2:0 u meču osmog kola engleske Premijer lige. Čelsi je ostao četvrti sa 13 bodova, a Totenhem je sad, poslije druge pobjede u nizu, 12. sa devet.

Prvu pobjedu gostiju na Stamford bridžu poslije 2018. godine najavio je golman Čelsija Majk Penders nespretnim autogolom u 77. minutu. U pokušaju da "boksuje" poslije kornera gostiju, udario je pesnicom loptu i dobila je takvu rotaciju da je završila u mreži iza golmana. Mnogi na stadionu nisu mogli da vjeruju šta se dogodilo.

Pogledajte taj autogol:

Majk Penders dao autogol na Čelsi Totenhem Izvor: YouTube/TV Arena sport

Tri minuta kasnije domaći ostaju sa igračem manje, pošto je Kol Palmer isključen zbog drugog žutog kartona. Nije prošlo mnogo, a pobjedu gostiju ovjerio je Matis Tel golom poslije solo-prodora u 87. minutu. Povukao je loptu sa sopstvene polovine i dao gol za pamćenje, poslije pretrčanih 50 metara.

Čelsi je meč završio sa svega 31 odsto posjeda lopte, što je izuzetno rijetka slika za domaće utakmice "Plavaca". Totenhem je visokim presingom odsjekao Enca Fernandeza i Moisesa Kaiseda, prisiljavajući domaćina na ispucavanja i rizične pasove unazad. Pritisak gostiju kulminirao je nesporazumom u odbrani Čelsija. Lopta upućena ka Pendersu završila je u mreži nakon loše procjene i nespretne reakcije golmana, što je u potpunosti presjeklo ekipu.

Palmer pukao pod pritiskom

Da je pritisak stvorio i nervozu vidjelo se u slučaju Kola Palmera, najboljeg igrača "plavaca", koji je u 71. minutu dobio prvi žuti karton, a devet minuta poslije oštrim i nepotrebnim startom zaradio isključenje i ostavio saigrače bez lidera u trenucima kada se jurio izjednačujući pogodak.

Čelsi je tako doživio treći poraz posljednjih šest kola Premijer lige, poslije prethodnih neuspjeha protiv Arsenala i Brentforda, uz remi protiv Hala u tom nizu.

Čelsi Totenhem Izvor: YouTube/Arena sport TV

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