Totenhem upisao prvu pobjedu u sezoni: Dejan zaigrao poslije 526 dana

Totenhem je ostvario prvu pobjedu u Premijer ligi, a Dejan Kuluševski je zaigrao poslije skoro dvije godine.
Totenhem je upisao prvu pobjedu u Premijer ligi. Bio je u zoni ispadanja pred posljednji meč 7. kola i konačno je došao do tri boda, srušio je Koventri - 3:1 (1:0). Jedan od momenata o kom se posebno priča nije samo evrogol Džejmsa Medisona, već i momenat koji su mnogi čekali.
Dejan Kuluševski je ušao u igru u 87. minutu kada je zamijenio Omara Marmuša. To mu je bio prvi meč još od 2025. godine kada je doživio tešku povredu u maju. Ovo mu je bio prvi meč poslije 526 dana, vratio se na teren iako je bilo spekulacija da bi mogao da završi karijeru sa 26 godina.
Totenhem je došao do prednosti u 14. minutu kada je Medison postigao jedan od najljepših golova u sezoni. Iz velike udaljenosti, dalji ugao, fenomenalan pogodak. Sa tim rezultatom se otišlo na pauzu. A onda je u 49. minutu Džek Rudoni donio izjednačenje gostima poslije dosta sreće.
U 58. minutu je Marmuš postigao pogodak poslije sumnjive situacije kada je laktom u lice udario protivničkog igrača. VAR je gledao, nije vidio ništa sporno. Konačan rezultat postavio je Ben Dejvis u 96. minutu.
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