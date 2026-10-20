Totenhem upisao prvu pobjedu u sezoni: Dejan zaigrao poslije 526 dana

Totenhem je ostvario prvu pobjedu u Premijer ligi, a Dejan Kuluševski je zaigrao poslije skoro dvije godine.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Totenhem je upisao prvu pobjedu u Premijer ligi. Bio je u zoni ispadanja pred posljednji meč 7. kola i konačno je došao do tri boda, srušio je Koventri - 3:1 (1:0). Jedan od momenata o kom se posebno priča nije samo evrogol Džejmsa Medisona, već i momenat koji su mnogi čekali.

Dejan Kuluševski je ušao u igru u 87. minutu kada je zamijenio Omara Marmuša. To mu je bio prvi meč još od 2025. godine kada je doživio tešku povredu u maju. Ovo mu je bio prvi meč poslije 526 dana, vratio se na teren iako je bilo spekulacija da bi mogao da završi karijeru sa 26 godina.

Totenem Koventri 3:1 Izvor: YouTube/Arena sport

Totenhem je došao do prednosti u 14. minutu kada je Medison postigao jedan od najljepših golova u sezoni. Iz velike udaljenosti, dalji ugao, fenomenalan pogodak. Sa tim rezultatom se otišlo na pauzu. A onda je u 49. minutu Džek Rudoni donio izjednačenje gostima poslije dosta sreće.

U 58. minutu je Marmuš postigao pogodak poslije sumnjive situacije kada je laktom u lice udario protivničkog igrača. VAR je gledao, nije vidio ništa sporno. Konačan rezultat postavio je Ben Dejvis u 96. minutu.

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