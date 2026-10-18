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Emilijanu Martinezu slomljena vilica: Golman Čelsija mora na operaciju

Emilijanu Martinezu slomljena vilica: Golman Čelsija mora na operaciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Katastrofalne vijesti o golmanu Emilijanu Martinezu prenose engleski mediji.

Emilijanu Martinezu slomljena vilica Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Golman Čelsija Emilijano Martinez iznijet je sa terena nakon što mu se desetak minuta ukazivala pomoć poslije sudara sa defanzivcem Evertona, na meču Premijer lige. Nekoliko sati kasnije stigle su informacije o težini povreda - zbog preloma vilice mora na operaciju!

Tim iz Londona nije se oglasio ovim povodom, ali engleski mediji kao izvor za nove informacije navode dobro obaviještenog argentinskog novinara Gastona Edula koji već nekoliko godina ima svjetsku popularnost. Između ostalog, on je pratio Argentinu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kada je Martinez bio jedan od heroja na putu do titule.

Sada Edul donosi zabrinjavajuće vijesti, jer Englezi nisu smatrali da je Martinez teže povrijeđen. Ljekari su mu desetak minuta ukazivali pomoć, a Emilijano je podigao ruku dok je na nosilima napuštao teren. Tada je djelovalo da će Emilijano Martinez u bolnicu samo na preventivne preglede, nakon što je ljekarski tim na terenu uspio da mu pomogne. Ipak, situacija je drugačija.

Jasno je da Martinez u naredne dvije nedjelje neće moći na teren zbog ranije propisanih pravila. Iako nije doživio potres mozga, iz predostrožnosti Argentinac neće moći među stative u bliskoj budućnosti, a pauza bi lako mogla da bude i nešto duža. Za sada nije poznato kada bi mogao da bude operisan i koliko dugo bi trajao oporavak nakon operacije vilice.

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Tagovi

Čelsi Emilijano Martinez Premijer liga

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