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Užasna scena u Premijer ligi: Emilijano Martinez 10 minuta nepomično ležao na terenu

Užasna scena u Premijer ligi: Emilijano Martinez 10 minuta nepomično ležao na terenu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Doktorski tim jedva uspio da iznese Emilijana Martineza sa terena nakon njegove povrede protiv Evertona.

Emilijano Martinez ležao povrijeđen 10 minuta Izvor: Galloway/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Čelsija su u 7. kolu Premijer lige savladali Everton (0:2), ali ovom pobjedom ne mogu biti u potpunosti zadovoljni jer je na gostovanju u Liverpulu teško povrijeđen golman Emilijano Martinez. On je ostao nepomično da leži na travi nakon sudara glavom sa defanzivcem protivničkog tima Džaradom Brantvejtom.

Desetak minuta je ljekarski tim londonskog kluba ukazivao pomoć, a Martinez ležao na terenu novog stadiona Evertona. Kada je konačno sve bilo u redu, a Martinezov vrat "osiguran", on je prebačen na nosila i iznijet sa terena na kojem je njegova ekipa uspjela da stigne do pobjede.

Dok je na nosilima napuštao teren, Emilijano Martinez je podigao ruku i tako pokušao da pokaže navijačima da je sve u redu. Kadrovi su uhvatili i suze na njegovom licu, ali i sastavljene ruke koje bi mogle da pokazuju da se na nosilima molio da sve bude u redu.

Ekipa Čelsija je u trenutku prekida meča vodila 1:0, jer je u 46. minutu Pedro Neto postigao prvi pogodak na meču. Sudar Martineza i Brantvejta dogodio se oko 65. minuta, desetak minuta kasnije meč je nastavljen, a mjesto među stativama zauzeo je Majk Penders. On je uspio da sačuva mrežu, a Neto je u 90. minutu potvrdio pobjedu.

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Tagovi

Emilijano Martinez fudbal Premijer liga

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