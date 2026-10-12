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Žestoki sukobi nakon meča na "Enfildu": Povrijeđen policajac, uhapšeno 10 osoba

Žestoki sukobi nakon meča na "Enfildu": Povrijeđen policajac, uhapšeno 10 osoba

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Utakmicu između Liverpula i Mančester sitija na "Enfildu", odigranu u nedjelju obilježili su ozbiljni incidenti i sukobi navijača s policijom.

Žestoki sukobi nakon meča Liverpul Mančester siti Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sukobi su izbili neposredno nakon završetka meča u kojem su gosti iz Mančestera slavili ubjedljivim rezultatom 3:0.

Tenzije na stadionu i oko njega bile su izuzetno visoke i prije prvog zvižduka, prvenstveno zbog nedavne odluke Premijer lige kojom je Mančester siti proglašen krivim za 114 kršenja finansijskih pravila. Domaći navijači dočekali su rivale izrazito neprijateljski - uzvikivali su parole u kojima su ih nazivali varalicama.

Prema zvaničnom saopštenju policije Mersisajda, do najtežeg incidenta došlo je oko 18:30 časova na ulici Enfild Roud tokom intervencije organa reda. Jedan muškarac je uhapšen pod sumnjom za dvostruki napad na službenu osobu, pri čemu je policajac zadobio tešku povredu lica. Povrijeđeni pripadnik policije prevezen je u bolnicu, a nakon ukazane ljekarske pomoći otpušten je na kućno liječenje.

Kako bi spriječila direktne sukobe i razdvojila grupe domaćih i gostujućih pristalica, policija je na prilazima stadionu bila prinuđena da upotrijebi i biber-sprej.

Policija je tokom i nakon utakmice ukupno uhapsila 10 osoba. Polovina hapšenja odnosi se na zabranjeno skandiranje kojim se vrijeđaju žrtve fudbalskih tragedija, što se u Engleskoj tretira kao krivično djelo.

Pet osoba je uhapšeno zbog uzvikivanja pjesama o tragedijama, po jedna zbog napada na policajce i nanošenje teških tjelesnih povrede, kao i narušavanja javnog reda i mira pod dejstvom alkohola. Takođe, jedan navijač je uhapšen zbog bacanja predmeta u teren, da dvije zbog opšte tuče i izazivanja nereda.

Oglasila se i načelnica policije Lin Hobin, koja je oštro osudila napade na službene osobe.

"Policajci i redari su tu da štite javnost i održavaju bezbjednost. Izuzetno je razočaravajuće što je jedan policajac zadobio ozbiljnu povredu dok je pošteno obavljao svoju dužnost", prenijeli su engleski mediji.

Slučaj je izazvao veliku pažnju engleske javnosti, a očekuje se da Premijer liga i nadležni organi pokrenu dodatne istrage protiv odgovornih pojedinaca i klubova.

(MONDO)

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Liverpul Mančester siti Premijer liga

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