Volej Dominika Soboslaja istakao kandidaturu za gol sezone

Dominik Soboslaj je nevjerovatnim volej udarcem savladao golmana Totenhema i tako istakao nominaciju za gol sezone i nagradu "Ferenc Puškaš".

Izvor: Twitter

Ne ide Totenhemu u Premijer ligi, a neće se vaditi "pijevci" ni u Liga kupu. Ispali su već na startu pošto ih je savladao Liverpul 3:1 (1:0), a Dominik Soboslaj je to začinio fantastičnim golom.

Sve je počelo pogotkom Aleksisa Mekalistera u 21. minutu, zatim je Kodi Gakpo dao gol za 2:0 u 54. da bi Konor Galager smanjio na 2:1 u 69. Na samom kraju meča u 91. minutu Dominik Soboslaj. Golman Liverpula je ispucao loptu, ona je odskočila do Mađara koji se namjestio na volej i onda je sa 30 metara pocijepao mrežu. Uživajte u ovoj golčini:

What a goal that was by Szboszlai pic.twitter.com/MnbELrFPIh#LIVTOT — ℙrok os (@ProlifikGoals)September 15, 2026

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Vidjeli smo da je Arsenal u gostima poveo 4:0 protiv Ipsviča Daumana, Maduekea i Merina, a na kraju je domaćin smanjo na 4:2 preko Mehmetija i Akpuma. Fulam je dobio Vest Hem u drami 3:2, a golove su davali Rodrio Muniz, Palasios i Oskar Bob sa jedne, a Morato i Pablo sa druge strane.

Brentford je savladao Reding 2:1. Golove za pobjednika dali su Kalum Vilson i Karvaljo, dok je za Reding pogodio O'Konor. Prava drama viđena je u meču Piterboroa i Barnslija. Na kraju je bilo 3:3, a nakon penala Piterboro je prošao pobjedom 7:6.

(MONDO)

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