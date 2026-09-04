Liverpul doveo igrača, pa ga poslao na pozajmicu: Stigao iz Sent Etjena, pa otišao u Brest...

Francuski fudbaler Đilijan Ngesan prešao je iz Sent Etjena u Liverpul, uz pozajmicu u Brestu do kraja sezone.

Izvor: Alex MARTIN / AFP / Profimedia

Francuski fudbaler Đilijan Ngesan potpisao je za Liverpul, saopštio je engleski klub.

Kako je saopšteno, Ngesan (18) je kupljen od Sent Etjena, ali će do kraja ove sezone igrati za Brest kao pozajmljen igrač, poslije čega će doći u Liverpul.

Novi član Liverpula je igrao za sve mlađe kategorije reprezentacije Francuske.

Potez "redsa" koji se tumači kao: zalog za budućnost. Vidjećemo da li će Đilijan dočekati svojih pet minuta u dresu slavnog kluba sa Enfilda.