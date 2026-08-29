Kako ispraviti najgori prelazni rok u istoriji? Liverpul bacio pola milijarde, pa doveo Barkolu za 145 miliona

Liverpul je doveo Bredlija Barkolu za 145 miliona, da ispravi najgori prelazni rok u klupskoj istoriji. Biće mu potrebne godine da popravi greške od Arneom Slotom

Izvor: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Napadač Pari Sen Žermena Bredli Barkola (23) definitivno prelazi u Liverpul za 125 miliona, uz još 20 miliona kroz dogovorene bonuse. Engleski velikan trebalo bi da u subotu ozvaniči ovaj transfer, kada Francuz prođe ljekarske preglede i zaista se pridruži ekipi trenera Andonija Iraole.

Ovim transferom Liverpul će nastaviti da dovodi igrače za istorijski velike iznose, a glavnu ulogu donosi Ričard Hjuz, sportski direktor kluba. Očekuje se da Barkola odmah doprinese i da bude pogodak, za razliku od niza promašenih investicija prošle godine.

"Promašili smo sve, šta očekujete drugo od Virca?"

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Bivši as Liverpula Florijan Virc i legendarni Džejmi Karager ove nedjelje je rekao da je prelazni rok prošlog ljeta najgore odrađen u istoriji kluba.

"Mislim da je prelazni rok od prije 12 mjeseci bio tako loš da će klubu biti potrebno godinu ili dvije da to ispravi. Sada igramo pod vođstvom Iraole, ali pričamo o lošim partijama igrača koji su došli prije godinu dana, izuzev Ekitikea. Ako se to ne promijeni u naredna dva-tri mjeseca, mislim da ćemo pričati o vjerovatno najgorem prelaznom roku u istoriji Premijer lige, kada uzmete u obzir obeštećenja koja smo platili za te igrače", rekao je Karager.

"Ne zaboravimo da je Liverpul pretprošle sezone bio šampion i da su oni dovedeni da naprave šampionsku dinastiju, kao što je uradio Mančester siti ili prije njega Junajted. Očekivalo se da osvoje dvije ili tri titule u narednih pet godina. I mislim da je mit da je igračima potrebno godinu dana da se naviknu na Premijer ligu. Mislim da, na primjer, ne gledamo Virca u lošoj formi, nego da vidimo njega kakav zaista jeste igrač. On nije igrač koji bi trebalo da vrijedi 130 miliona evra, već vjerovatno 60 ili 70 miliona."

Kritike i na račun Srbina

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Nije Karager jedini koji kritikuje, jer i Pol Skols ima veoma oštre komentare o mađarskom beku srpskih korijena Milošu Kerkezu.

"Kerkez... Nije lijepo to reći, ali ne mislim da je dovoljno dobar za Liverpul. Biće meta protivničkih ekipa iz nedjelje u nedjelju. Stalno su napadali tu stranu. Ali sada je preko puta njega Entoni Elanga. Mnogi bi imali problema protiv Entonija Elange. Ipak, ako imate kvalitet, morate da se potrudite da ne dolazite u takve situacije", kazao je Skols o beku iz Vrbasa.

Liverpul bacio pola milijarde, pa otjerao trenera

Liverpul je prošlog ljeta uložio skoro pola milijarde, pa završio peti u Premijer ligi, ispao u četvrtfinalu FA Kupa, u 4. kolu Liga-kupa i potom u četvrtfinalu Lige šampiona. Nije osvojio ni "Komjuniti šild" na početku sezone, već je na kraju čak otpustio trenera Arnea Slota.

U ljeto 2025. u Liverpul su došli Šveđanin Aleksander Isak iz Njukasla za čak 145 miliona evra, Florijan Virc iz Bajera za 125,9 miliona, Ugo Ekitike iz Ajntrahta za 95, Miloš Kerkez iz Bornmuta za 46,9 miliona, Džeremi Frimpong iz Bajera za 40 miliona, Đovani Leoni iz Parme za 29,4 miliona...

Ovog ljeta Liverpul se manje "otvarao" i doveo je štopera Rena Žeremija Žakea (20) za 63 miliona, lijevo krilo Osasune Viktora Munjoza (22) za 40 miliona i štopera Austrije iz Beča Ifeanija Ndukvea (18) za tri miliona. Došao je i štoper Barselone Ronald Arauho, ali na pozajmicu.