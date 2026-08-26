Liverpul je navodno stupio u kontakt sa Inter Majamijem oko mogućeg dolaska Lionela Mesija.

Izvor: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Liverpul je, prema tvrdnjama koje kruže društvenim mrežama, navodno stupio u kontakt sa Inter Majamijem oko mogućeg dovođenja Lionela Mesija!

Ako se ova informacija ispostavi kao tačna, bio bi to jedan od najvećih fudbalskih transfera o kojima se pričalo posljednjih godina.

Naime, prema navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, velikan sa "Enfilda" navodno je otvorio razgovore sa američkim klubom o mogućnosti da argentinska superzvijezda obuče dres Liverpula.

[] BREAKING: Liverpool have now opened up talks with Inter Miami about a potential move for Lionel Messi.



(@ficheriofut)pic.twitter.com/vUMx4J1H4s — Anfield Papers (@AnfieldPapers)August 25, 2026

Vijest je munjevito počela da se širi među navijačima, jer bi eventualni dolazak Mesija u Liverpul predstavljao pravi fudbalski spektakl.

Argentinac je već godinama jedno od najvećih imena svjetskog fudbala, a mogućnost da ga vidimo u dresu engleskog velikana bila bi priča koja bi odjeknula planetom.

Vidi opis Sprema se senzacionalan transfer: Engleski velikan krenuo po Mesija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Carly Mackler / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Carly Mackler / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Furst / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Carly Mackler / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Carly Mackler / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Glasine

Ovu informaciju za sada nisu potvrdili najpouzdaniji izvori, niti postoji zvanična potvrda Liverpula, Inter Majamija ili samog Mesijevog tabora.

Drugim riječima, za sada nema dokaza da su dva kluba zaista ušli u konkretne pregovore, već je priča potekla sa društvenih mreža i upravo zbog toga je treba uzeti sa velikom dozom opreza.

Ipak, sama mogućnost izazvala je ogromnu pažnju.

Mesi je trenutno član Inter Majamija, gdje je postao centralna figura projekta kluba iz MLS lige. Njegov status u Americi zato dodatno komplikuje eventualnu priču o odlasku na "Enfild".

Sa druge strane, Liverpul je jedan od klubova koji bi bez ikakve sumnje bio dovoljno veliki za Mesijev status i reputaciju.

Zamislite samo Argentinca u dresu Liverpula, na "Enfildu", pred više od 60.000 navijača!

Upravo zbog toga je ova glasina izazvala toliku pažnju na društvenim mrežama.

Mesi u Premijer ligi?

Takav scenario trenutno djeluje kao prava fudbalska fantastika, ali fudbal nas je mnogo puta naučio da ne treba prerano otpisivati ni najveće senzacije.

Za sada, međutim, nema potvrde da Liverpul zaista pokušava da dovede Mesija.

Ostaje da se vidi da li će ova priča ostati samo jedna od viralnih glasina sa društvenih mreža ili će u narednim danima isplivati konkretnije informacije.

Jedno je sigurno – sama pomisao na Mesija u dresu Liverpula dovoljna je da zapali fudbalsku planetu.