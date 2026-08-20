Cijeli svijet zna zbog koga je Mesi postigao ovaj gol: Tata Horhe, ovako se bori za njega

Argentisnki fudbaler Lionel Mesi nedavno je ostao bez oca, a sada u njegovu čast izveo magiju na terenu.

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Fudbaleri Inter Majamija remizirali su protiv Filadelfije Junion (2:2) na gostovanju, a meč je obilježio i pogodak argentinskog fudbalera Lionela Mesija - prvi nakon što se vratio na teren poslije kratke pauze koju je napravio zbog smrti oca. Zna se da je otac bio veoma važna figura u Mesijevom odrastanju jer je tokom cijelog dana radio kako bi sinu obezbijedio uslove da se bavi sportom, pa je ovaj detalj posebno emotivan.

Mesi se prethodnih dana opraštao od svog tate objavama na društvenim mrežama, a nakratko je prekinuo sezonu da bi otputovao u Argentinu i prisustvovao sahrani. Za bolest Mesijevog oca saznali smo tokom Svjetskog prvenstva na kojem je Argentina igrala finale, a vijesti o smrti stigle su nekoliko dana nakon završetka turnira.

Lionel Mesi nije uspio da osvoji Mundijal po drugi put u karijeri, ali je već uradio sve što treba da bi se smatrao najboljim fudbalerom svih vremena. Zbog toga je njegov otac mogao da bude ponosan na sina, koji mu je i golom protiv Filadelfije pokazao da je bilo vrijedno žrtvovati se.

Pogledajte gol Lionela Mesija:

MESSI MAGIC



He puts@InterMiamiCFin front with a trademark finish.



via@MLSpic.twitter.com/ArhAirZg9L — FOX Soccer (@FOXSoccer)August 20, 2026

Osvojen bod zadržao je Majami na drugom mjestu istočne konferencije MLS, sa čak sedam bodova manje od Nešvila, odnosno četiri boda i utakmicom više od Čikaga za koji fantastično igra Robert Levandovski. Inter Majami je u maloj krizi rezultata, pošto su na posljednja tri meča osvojili samo dva boda, ali razlog za to su vjerovatno problemi koje je najbolji igrač svih vremena imao u privatnom životu.

Pored toga što je Mesi morao da se bori sa smrću svog oca, on je ostao u trci za najboljeg strijelca prvenstva. Trenutni lider je hrvatski napadač Petar Musa sa 16 datih golova, dok Lionel Mesi predvodi grupu igrača koji su mu najbliži, sa po 13 postignutih pogodaka.