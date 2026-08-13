Ronaldo se javio Mesiju zbog smrti oca: Veliki rivali, ali i veliki ljudi

Portugalac Kristijano Ronaldo uputio je saučešće Lionelu Mesiju i njegovoj porodici.

Izvor: Profimedia/Hamoud Al-Osaimi/Power Sport Images

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo poslao je poruku podrške Lionelu Mesijupovodom smrti njegovog oca Horhea. Najvažniji čovjek u životu argentinskog mađioničara preminuo je u 69. godini poslije borbe sa teškom bolešću.

Već tokom Svjetskog prvenstva je situacija bila jako bolna za porodicu Mesi, da bi tragične vijesti stigle ove subote. Lionelu pristižu saučešća sa svih strana, a posebnu pažnju je privukla emotivna poruka Kristijana Ronalda, sa kojim je vodio najveće bitke na terenu, kao i GOAT trku, koja je polarizovala fudbalsku javnost.

"Veliki zagrljaj tebi i tvojim najmilijima u ovom teškom trenutku, Leo. Ostani jak", poručio je Ronaldo Mesiju.