logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Real Madrid izrazio saučešće Mesiju: Evo zašto je najveći klub na svijetu

Real Madrid izrazio saučešće Mesiju: Evo zašto je najveći klub na svijetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Najveći Mesijev rival u karijeri javno se oglasio i uputio saučešće zbog smrti njegovog oca

Real Madrid izrazio saučešće Lionelu Mesiju Izvor: David Ramos/Staff, Guliver/Getty images sport

Real Madrid pokazao je veličinu i izjavio saučešće Lionelu Mesiju i porodici zbog smrti njegovog oca Horhea Mesija.

"Real Madrid, predsjednik kluba i Bord direktora iskreno žali zbog smrti Horhea Mesija, oca Lea Mesija. Naš klub želi da izrazi saučešće Leu, njegovoj porodici i voljenima. Počivaj u miru", piše u saopštenju "kraljevskog kluba".

Real i Mesi bili su najveći rivali i ovim gestom Madriđani su pokazali zašto su najveći klub na svijetu. Protiv njih je Argentinac postigao mnoge kultne golove i "uzeo" im brojne trofeje, ali rivalitet, a nekad i otvorena netrpeljivost stavljaju se po strani u ovakvim trenucima.

Horhe Mesi ostavio za sobom suprugu i četvoro djece

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Horhe Mesi preminuo je u rodnom Rozariju od teške bolesti. Za sobom je ostavio suprugu Seliju Kućitini i četvoro djece, među kojima je Leo bio treće, uz dva starija brata, Rodriga i Matijasa i mlađu sestru, Mariju Sol.

Na dan smrti svog oca Mesi nije igrao u meču svog Inter Majamija protiv Montereja, koji su Meksikanci riješili u svoju korist rezultatom 2:1.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC