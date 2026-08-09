Real Madrid izrazio saučešće Mesiju: Evo zašto je najveći klub na svijetu

Najveći Mesijev rival u karijeri javno se oglasio i uputio saučešće zbog smrti njegovog oca

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Real Madrid pokazao je veličinu i izjavio saučešće Lionelu Mesiju i porodici zbog smrti njegovog oca Horhea Mesija.

"Real Madrid, predsjednik kluba i Bord direktora iskreno žali zbog smrti Horhea Mesija, oca Lea Mesija. Naš klub želi da izrazi saučešće Leu, njegovoj porodici i voljenima. Počivaj u miru", piše u saopštenju "kraljevskog kluba".

Real i Mesi bili su najveći rivali i ovim gestom Madriđani su pokazali zašto su najveći klub na svijetu. Protiv njih je Argentinac postigao mnoge kultne golove i "uzeo" im brojne trofeje, ali rivalitet, a nekad i otvorena netrpeljivost stavljaju se po strani u ovakvim trenucima.

Horhe Mesi ostavio za sobom suprugu i četvoro djece

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Horhe Mesi preminuo je u rodnom Rozariju od teške bolesti. Za sobom je ostavio suprugu Seliju Kućitini i četvoro djece, među kojima je Leo bio treće, uz dva starija brata, Rodriga i Matijasa i mlađu sestru, Mariju Sol.

Na dan smrti svog oca Mesi nije igrao u meču svog Inter Majamija protiv Montereja, koji su Meksikanci riješili u svoju korist rezultatom 2:1.