U NBA se borio za titule, u Evropi će se igrati za opstanak: Šokantan transfer sa 38 godina

Patriku Beverliju se baš igra košarka. On će‚ sva je prilika, narednu sezonu provesti u Bulazaku u Francuskoj.

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Patrik Beverli bi mogao ponovo u Evropu, i to na neočekivano mjesto. Kako navode strani mediji, on je spreman da potpiše za Bulazak u Francuskoj. Prošle godine je taj tim sve iznenadio kada su potpisali NBA veterana Tonija Snela, a sada su na korak da dogovore saradnju sa 38-godišnjim plejmejkerom.

Tri puta biran u najbolju defanzivnu petorku NBA lige Patrik Beverli ima 666 odigranih utakmica u NBA ligi za 12 godina, a zapravo je sve počelo u Evropi. Iako je izabran na draftu od strane Lejkersa, on je igrao za Dnjepar, Olimpijakos i Spartak iz Sankt Peterburga prije nego što ga je Hjuston pozvao u NBA. Zatim je nastupao za Kliperse, Minesotu, Lejkerse, Čikago, Filadelfiju i Milvoki, a u evropsku košarku se vratio potpisom za Hapoel. Prošlu godinu je odigrao u Solunu za PAOK.

Bulazak je prošle godine bio 12. od 16 timova u fgrancuskoj ligi i, ako se izostavi Portel koji je odustao od takmičenja, samo Limož, Gravlen i Sant Kventan su bili lošiji od njih. Izmakao im je plej-in za pobjedu, a sada ovakvim pojačanjem jure da postanu tim za gornji rang francuske košarke.