Amerikanci ga hapse, Evropljani plaćaju zlatom: Loš momak NBA lige opet dobio nevjerovatan ugovor

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji NBA košarkaš Patrik Beverli novi je igrač PAOK-a.

Patrik Beverli u Paoku Izvor: Piotr Matusewicz / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaški klub PAOK ne igra Evroligu, ali posljednjih nedjelja privlači ogromnu pažnju košarkaške javnosti. Najavljen je spektakularan projekat, u međuvremenu kontaktirani Janis Sferopulos i Željko Obradović, a radi se i na jačanju tima koji bi u narednim sezonama mogao da parira Panatinaikosu i Olimpijakosu.

Kao velika zvijezda crno-bijeli dres oblači Patrik Beverli (37), nekadašnji NBA košarkaš koji je u javnosti često bio prisutan i zbog svog kontroverznog ponašanja. Riječ je o čovjeku koji je svojevremeno bio među najboljim defanzivcima u NBA ligi, a koji je imao potpuno nevjerovatan put kroz karijeri. Nakon što je draftovan sa 42. pozicije 2009. godine, Beverli nije zaigrao za Lejkerse koji su ga izabrali već za ukrajinski Dnjipro!

Nosio je još i dres Olimpijakosa i Spartaka iz Sankt Peterburga, a zatim više od decenije nastupao u NBA ligi. Nosio je dres Hjustona, LA Klipersa, Minesote, LA Lejkersa, Čikaga, Filadelfije i Milvokija, da bi se u evropsku košarku vratio kao igrač Hapoela iz Tel Aviva.

Tada je bio dio ambicioznog projekta koji je uspio i bez njegovog prisustva, a sada je dio potpuno nove priče. Već se zna da će u Solunu zaraditi 600.000 evra do kraja aktuelne sezone. Primjera radi, svi košarkaši PAOK-a u prethodnoj sezoni zarađivali su tek nešto malo više od te svote, što jasno pokazuje ambicije klupskih čelnika za budućnost.

Očekuje se da PAOK u narednim godinama privuče još zvučnih imena u tim, kako bi konačno prekinuo dominaciju timova iz Atine. U Solunu su shvatili da previše kaskaju za najboljim grčkim timovima, koji takođe spadaju i u najbolje timove Evrope. Možda bi PAOK to mogao da promijeni.

