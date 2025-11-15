logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Patrik Beverli

Uhapšen Patrik Beverli

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji NBA as Patrik Beverli moraće nevinost da dokaže pred sudom.

Uhapšen Patrik Beverli Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Poznati košarkaš Patrik Beverli uhapšen je u Teksasu zbog sumnje da je napao jednog člana porodice. Navodno je sve bilo u dobroj namjeri, pošto je želio da zaštiti mlađu sestru od nepoznatog momka koga je zatekao u kući.

Prema svjedočenju očevidaca prvo se čula svađa koja je dovela do "porodičnog nasilja". Beverli do sada nije osuđivan, proveo je noć u zatvoru i pušten je uz kauciju od 40.000 dolara.

"On duboko brine o svojoj mlađoj sestri, mladoj djevojci, maloljetnici. Zbog toga je, kada ju je neočekivano zatekao samu u kući sa 18-godišnjim mladićem usred noći, bio razumljivo zabrinut, kao što bi to bio svaki brat zbog svoje sestre. Međutim, ne vjerujemo da se ono što je usledilo zaista dogodilo na način na koji je opisano i radujemo se prilici da to razjasnimo na sudu", navodi se u saopštenju njegovog agenta.

Beverli (37) je proveo 12 godina u NBA ligi nakon što je igrao u inostranstvu u Dnjepru, Olimpijakosu (2009-2010) i Zenitu iz Sankt Peterburga. Igra je za Hjuston Roketse, Los Anđeles Kliperse, Minesota Timbervulvse, Los Anđeles Lejkerse, Čikago Bulse i Milvoki Bakse. Nosio je dres Hapoel Tel Aviva prošle sezone, ali je suspendovan početkom godine i više se nije vraćao u tim. Još uvijek se nije zvanično povukao iz profesionalne košarke, ali je već pola godine bez angažmana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Patrik Beverli NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC