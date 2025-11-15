Uhapšen Patrik Beverli

Nekadašnji NBA as Patrik Beverli moraće nevinost da dokaže pred sudom.

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Poznati košarkaš Patrik Beverli uhapšen je u Teksasu zbog sumnje da je napao jednog člana porodice. Navodno je sve bilo u dobroj namjeri, pošto je želio da zaštiti mlađu sestru od nepoznatog momka koga je zatekao u kući.

Prema svjedočenju očevidaca prvo se čula svađa koja je dovela do "porodičnog nasilja". Beverli do sada nije osuđivan, proveo je noć u zatvoru i pušten je uz kauciju od 40.000 dolara.

"On duboko brine o svojoj mlađoj sestri, mladoj djevojci, maloljetnici. Zbog toga je, kada ju je neočekivano zatekao samu u kući sa 18-godišnjim mladićem usred noći, bio razumljivo zabrinut, kao što bi to bio svaki brat zbog svoje sestre. Međutim, ne vjerujemo da se ono što je usledilo zaista dogodilo na način na koji je opisano i radujemo se prilici da to razjasnimo na sudu", navodi se u saopštenju njegovog agenta.

Beverli (37) je proveo 12 godina u NBA ligi nakon što je igrao u inostranstvu u Dnjepru, Olimpijakosu (2009-2010) i Zenitu iz Sankt Peterburga. Igra je za Hjuston Roketse, Los Anđeles Kliperse, Minesota Timbervulvse, Los Anđeles Lejkerse, Čikago Bulse i Milvoki Bakse. Nosio je dres Hapoel Tel Aviva prošle sezone, ali je suspendovan početkom godine i više se nije vraćao u tim. Još uvijek se nije zvanično povukao iz profesionalne košarke, ali je već pola godine bez angažmana.

