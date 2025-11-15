logo
"Nikad neću oprostiti medijima zbog Nikole Jokića": Američki sportista svima održao lekciju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je već godinama najbolji košarkaš na svijetu, ali mediji u SAD redovno kreiraju sliku da neko drugi dobije MVP nagradu.

Brejden Fehoko o Nikoli Jokiću Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić pokušaće ove sezone da osvoji novu NBA titulu, ali i još jedno MVP priznanje u ligaškom dijelu sezone. Dok Denver Nagetsi nisu prvi favoriti za prsten, srpski košarkaš jeste kandidat za nagradu koju dobija najkorisniji igrač sezone.

Mnogo je onih koji smatraju da je Nikola Jokić u prethodnim sezonama "pokraden", odnosno da je njemu trebalo da pripadnu i dva priznanja koja su osvojili košarkaš Filadelfije Džoel Embid i košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander. Među onima kojima je žao Jokića jer ga mediji ne cijene dovoljno je i Brejden Fehoko, bivši igrač američkog fudbala.

"Nikada neću oprostiti NBA medijima zbog kampanje koju su vodili i dodjele MVP nagrade Embidu umjesto Jokića. Nikola Jokić je najbolji centar svih vremena", napisao je na društvenoj mreži "X" američki sportista Brejden Fehoko i izazvao brojke komentare - kako svojih saboraca, tako i onih koji se ne slažu.

Ko je Brejden Fehoko?

Američki sportista Brejden Fehoko je 29 godina star, 191 centimetara visok i gotovo 140 kilograma težak igrač američkog fudbala. Rođen je u Honoluluu, na Havajima, ali mu je karijera vezana za kontinentalni dio SAD - prvo na koledžima Teksas Teh i Luizijana Stejt, a zatim i u NFL.

Defanzivni tekl nije izabran na draftu 2020. godine, ali je uspio da se izbori za ugovore u najjačoj ligi američkog fudbala na svijetu. Dvije sezone igrao je za Los Anđeles Čardžerse, a zatim dvije godine za Pitsburg Stilerse. Iako nije ostavio dubok trag, njegov dolazak u ligu svakako je velika stvar jer je stigao sa Havaja i nije privukao pažnju na draftu.

Tagovi

Nikola Jokić NFL NBA liga

