Najnoviji presjek MVP trke: Nikola Jokić se vratio gdje pripada!

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić popravio je plasman za dvije pozicije.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić vratio se tamo gdje pripada - na prvo mjesto liste favorita za najkorisnijeg igrača NBA lige. Prošle nedjelje je bio treći, a sada je popravio svoj "plasman" za dvije pozicije. Naš as je tako pretekao Janisa Adetokumba i Šeja Gildžusa-Aleksandera koji ga je prošle sezone osujetio na putu na četvrtom MVP trofeju. Ove će imati znatno teži zadatak jer Jokić briljira i konačno ima jaku podršku saigrača.

Jokić u prosjeku biejži tripl-dabl sa 28,8 poena, 13,1 skok i 10,9 asistencija, dok su Nagetsi drugi u Zapadnoj konferenciji sa skorom 9-2 posle 11 utakmica. Na listi dominiraju međunarodni igrači, jer svih prvih pet čine igrači rođeni van Sjedinjenih Američkih Država.

Žestoka konkurencija

Osim što Jokić i Šej dominiraju Zapadom, Luka Dončić je konačno pronašao pravu formu i od njega se dosta očekuje u novoj sezoni. Janis Adetokumbo je standardan član MVP trke, dok se polako proija i mladi Viktor Vemnabanjama.

Evo kompletne liste favorita:

1. Nikola Jokić (Denver Nagetsi)

2. Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma Siti Tander)

3. Janis Adetokumbo (Milvoki Baksi)

4. Luka Dončić (Los Anđeles Lejkersi)

5. Viktor Vembanjama (San Antonio Sparsi)

6. Kejd Kaningem (Detroit Pistonsi)

7. Donovan Mičel (Klivlend Kavalirsi)

8. Tajriz Maksi (Filadelfija 76ersi)

9. Alperen Šengun (Hjuston Roketsi)

10. Džejlen Branson (Njujork Niksi)

