Da li je Nikola Jokić ikad dao ljepši koš?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte fantastičan potez Nikole Jokića protiv L.A. Klipersa za koji mnogi kažu da je njegov najljepši koš. Ne samo ove sezone, nego ukupno u karijeri.

Najljepši koš Nikole Jokića Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Nikola Jokić dominira i ove sezone u NBA ligi i zaista svake večeri pomera granice. Tako je u samo 24 sata postigao 90 poena; prvo 35 protiv Sakramenta, a zatim i 55 u duelu sa L.A. Klipersima zbog čega su se posvađali i Čarls Barkli i Šekil O'Nil koji kao da i dalje ne mogu da vjeruju šta gledaju.

I nas Jokić ostavi često bez teksta, pa je tako prethodne noći Klipersima možda dao i najljepši koš u karijeri, o čemu se već uveliko diskutuje na društvenim mrežama. Pogledajte šta je uradio Jokić:

Poslije promašaja Klipersa, odmah mu je loptu bacio Marej i Jokić se zaletio od svog koša, a onda pružio korak i završio divnim flouterom desnom rukom. Iako je u jednom trenutku djelovalo da je daleko od koša, Jokić je loptu bacio uz mnogo osjećaja i ušla je "bez koske" za aplauz i protivničkih navijača.

Ne viđamo često Jokića da završava ovakve akcije u kontrama, ali ga je lopta ozbiljno slušala u prethodna dva meča, tako da je promašio svega osam šuteva u susretima s Kingsima i Klipersima - a ubacio je 90 poena.


Bilo je naravno još mnogo lijepih poteza Nikole Jokića na ovom meču i zaista je uživanje gledati svaki od njih. Pogledajte:

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa
Izvor: Youtube/NBA

NBA rezultati 13. novembar

  • Šarlot - Milvoki 111:100
  • Detroit - Čikago 124:1113
  • Njujork - Orlando 107:124
  • Boston - Memfis 131:95
  • Majami - Klivlend 116:130
  • Hjuston - Vašington 135:112
  • Nju Orleans - Portland 117:125
  • San Antonio - Golden Stejt 120:125
  • Dalas - Finiks 114:123
  • Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92
  • Sakramento - Atlanta 100:133
  • L.A. Klipers - Denver 116:130

