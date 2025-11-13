Da li je Nikola Jokić ikad dao ljepši koš?

Pogledajte fantastičan potez Nikole Jokića protiv L.A. Klipersa za koji mnogi kažu da je njegov najljepši koš. Ne samo ove sezone, nego ukupno u karijeri.

Nikola Jokić dominira i ove sezone u NBA ligi i zaista svake večeri pomera granice. Tako je u samo 24 sata postigao 90 poena; prvo 35 protiv Sakramenta, a zatim i 55 u duelu sa L.A. Klipersima zbog čega su se posvađali i Čarls Barkli i Šekil O'Nil koji kao da i dalje ne mogu da vjeruju šta gledaju.

I nas Jokić ostavi često bez teksta, pa je tako prethodne noći Klipersima možda dao i najljepši koš u karijeri, o čemu se već uveliko diskutuje na društvenim mrežama. Pogledajte šta je uradio Jokić:

Poslije promašaja Klipersa, odmah mu je loptu bacio Marej i Jokić se zaletio od svog koša, a onda pružio korak i završio divnim flouterom desnom rukom. Iako je u jednom trenutku djelovalo da je daleko od koša, Jokić je loptu bacio uz mnogo osjećaja i ušla je "bez koske" za aplauz i protivničkih navijača.

Ne viđamo često Jokića da završava ovakve akcije u kontrama, ali ga je lopta ozbiljno slušala u prethodna dva meča, tako da je promašio svega osam šuteva u susretima s Kingsima i Klipersima - a ubacio je 90 poena.

Very low key, but one of the more beautiful Nikola Jokic shots I've ever seen, just so graceful and smooth in transition for his size and speed#Nuggetspic.twitter.com/AfhxYRqRKn — Joel Rush (@JoelRushNBA)November 13, 2025



Bilo je naravno još mnogo lijepih poteza Nikole Jokića na ovom meču i zaista je uživanje gledati svaki od njih. Pogledajte:

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa Izvor: Youtube/NBA

