Ovako izgleda Jokić kad mu kažu da je ispisao istoriju: Na jednu stvar Ameri se nikad neće navići

Pogledajte hit reakciju Nikole Jokića koji me "mrtav hladan" poslije istorijske partije od 55 poena u pobjedi Denvera nad L.A. Klipersima.

Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić po ko zna koji put je ispisao istoriju NBA lige i malo je reći da ne voli takve večeri - zbog pažnje koju neminovno tada dobija. Navikli smo već da Jokića takve stvari ne interesuju, isključivo ga zanimaju pobjede i trofeji, a sve ostalo mu smeta i tako je bilo i prethodne noći kada je ubacio 55 poena u trijumfu Denvera nad L.A. Klipersima (130:116).

Iako je uradio za osam dana nešto što niko nije uspio ni za sezonu, u čitavoj istoriji NBA lige, Jokić o sebi nije htio da kaže ni riječ - nego je prije svega hvalio svoj tim i mladog Spensera Džounsa koji je igrao odličnu odbranu.

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa Izvor: Youtube/NBA

"U trećoj četvrtini je ključna bila naša odbrana. Imali smo težak meč juče, igrali smo dva meča zaredom u gostima, sada smo došli kod tima koji je očajno želio da pobedi i to je teško. Igrali smo profesionalno i kontrolisali sve. Ta odbrana u trećoj četvrtini je bila sjajna", naglasio je Nikola Jokić u prvoj izjavi poslije meča na terenu, kada jedva da se i osmjehnuo.

Usljed povrede Kema Džonsona, veću minutažu imao je pomenuti Spenser Džouns koji je imao zadatak da motri na Džejmsa Hardena. Na konstataciju da je "zaustavio Bradu", Jokić je htio da iskaže poštovanje prema budućem članu Kuće slavnih.

Pogledajte 02:37 Nikola Jokić izjava posle 55 poena Izvor: YouTube/NBA Izvor: YouTube/NBA

"Mislim da je teško reći da neko može da zaustavi Hardena, ali to je bila sjajna partija Spensera Džounsa. Uradio je baš dobar posao. Radio je cijelog ljeta, svi su mi to rekli da je trenirao vrijedno, tako da je sada iskočio i odigrao odličan meč", naglasio je još srpski košarkaš koji nije bio pretjerano ni raspoložen za razgovor i na to se Amerikanci nikad neće navići.

Inače, Jokić je odigrao dvije brutalne utakmice u samo 24 sata i to obje na gostovanjima. Kako je rekao, jedino mu je bilo teško da se zagreje za meč, ostalo kao da nije ni osjetio.

NBA rezultati 13. novembar

Šarlot - Milvoki 111:100

Detroit - Čikago 124:1113

Njujork - Orlando 107:124

Boston - Memfis 131:95

Majami - Klivlend 116:130

Hjuston - Vašington 135:112

Nju Orleans - Portland 117:125

San Antonio - Golden Stejt 120:125

Dalas - Finiks 114:123

Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92

Sakramento - Atlanta 100:133

L.A. Klipers - Denver 116:130

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO: