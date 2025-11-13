logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako izgleda Jokić kad mu kažu da je ispisao istoriju: Na jednu stvar Ameri se nikad neće navići

Ovako izgleda Jokić kad mu kažu da je ispisao istoriju: Na jednu stvar Ameri se nikad neće navići

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte hit reakciju Nikole Jokića koji me "mrtav hladan" poslije istorijske partije od 55 poena u pobjedi Denvera nad L.A. Klipersima.

Reakcija Nikole Jokića kad su mu rekli da je ispisao istoriju Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić po ko zna koji put je ispisao istoriju NBA lige i malo je reći da ne voli takve večeri - zbog pažnje koju neminovno tada dobija. Navikli smo već da Jokića takve stvari ne interesuju, isključivo ga zanimaju pobjede i trofeji, a sve ostalo mu smeta i tako je bilo i prethodne noći kada je ubacio 55 poena u trijumfu Denvera nad L.A. Klipersima (130:116).

Iako je uradio za osam dana nešto što niko nije uspio ni za sezonu, u čitavoj istoriji NBA lige, Jokić o sebi nije htio da kaže ni riječ - nego je prije svega hvalio svoj tim i mladog Spensera Džounsa koji je igrao odličnu odbranu.

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa
Izvor: Youtube/NBA

"U trećoj četvrtini je ključna bila naša odbrana. Imali smo težak meč juče, igrali smo dva meča zaredom u gostima, sada smo došli kod tima koji je očajno želio da pobedi i to je teško. Igrali smo profesionalno i kontrolisali sve. Ta odbrana u trećoj četvrtini je bila sjajna", naglasio je Nikola Jokić u prvoj izjavi poslije meča na terenu, kada jedva da se i osmjehnuo.

Usljed povrede Kema Džonsona, veću minutažu imao je pomenuti Spenser Džouns koji je imao zadatak da motri na Džejmsa Hardena. Na konstataciju da je "zaustavio Bradu", Jokić je htio da iskaže poštovanje prema budućem članu Kuće slavnih.

Pogledajte

02:37
Nikola Jokić izjava posle 55 poena
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

"Mislim da je teško reći da neko može da zaustavi Hardena, ali to je bila sjajna partija Spensera Džounsa. Uradio je baš dobar posao. Radio je cijelog ljeta, svi su mi to rekli da je trenirao vrijedno, tako da je sada iskočio i odigrao odličan meč", naglasio je još srpski košarkaš koji nije bio pretjerano ni raspoložen za razgovor i na to se Amerikanci nikad neće navići.

Inače, Jokić je odigrao dvije brutalne utakmice u samo 24 sata i to obje na gostovanjima. Kako je rekao, jedino mu je bilo teško da se zagreje za meč, ostalo kao da nije ni osjetio.

NBA rezultati 13. novembar

  • Šarlot - Milvoki 111:100
  • Detroit - Čikago 124:1113
  • Njujork - Orlando 107:124
  • Boston - Memfis 131:95
  • Majami - Klivlend 116:130
  • Hjuston - Vašington 135:112
  • Nju Orleans - Portland 117:125
  • San Antonio - Golden Stejt 120:125
  • Dalas - Finiks 114:123
  • Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92
  • Sakramento - Atlanta 100:133
  • L.A. Klipers - Denver 116:130

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC