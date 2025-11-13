Legende zaratile oko Nikole Jokića: Šekil O'Nil udario na Barklija, ne da mu da kaže da je Srbin najbolji

Šekil O'Nil i Čarls Barkli ušli u žestoku polemiku u studiju ESPN-a.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je definitivno centralna figura u NBA ligi od početka sezone i jedan je od kandidata za MVP titulu. Glavni konkurenti su mu Šej Gildžus-Aleksander, Luka Dončić, Janis Adetokumbo, dok se polako Viktor Vembanjama polako probija među zvezde. Upravo je oko njega i Jokića izbila velika polemika u studiju ESPN-a između legendarnog Šekila O'Nila i Čarlsa Barklija.

Nije tajna da Jokić više nije omiljeni kod O'Nila koji je impresioniran onim što mlada francuska zvijezda demonstrira na terenu, dok Barkli smatra da je još uvijek daleko od Jokićevog nivoa. Tačnije, kaže da je njegov uticaj na igru manji nego Jokićev i Srbinu daje prednost u trci za titulu najkorisnijeg igrača.

Barkli: Ono što Džoker radi trenutno je nevjerovatno. On je najbolji košarkaš na svijetu. Samo izlazi na teren i lako postiže tripl-dabl, i to kakav. Ne daje 10 poena, 10 skokova, 10 asistencija. Postiže 25, 16 i 17. Ali ta tri tima (Nagetsi, Sparsi, Lejkersi) su trenutno najbolji.

O'Nil: Mrzim kada to radiš.

Barkli: Šta radim?

O'Nil: Slažem se sa svim što si rekao o Džokeru, ali nemoj da diskredituješ ono što Vembi radi.

Barkli: Ne omalovažavam ono što Vembi radi.

O'Nil: Njihovi rezultati su trenutno isti.

Keni Smit: Njegov uticaj na pobjedu je isti.

O'Nil: I on se trenutno trudi.

Barkli: Vembi igra odlično, ali to nije isto...

"We just take [Nikola Jokić] for granted, he is the best basketball player in the world."



O'Nil: Njihov rezultat je sličan, Čak.

Barkli: Ne, nije isto, nisu ista životinja.

O'Nil: San Antonio ima skor 8-2, a Denver takođe 8-2.

Barkli: Ono što kažem je da ako bi morao da uzmeš MVP-ja sada, što je prerano, išao bih na Džokera, pa Luku... Džoker, Luku, pa Vembija.

O'Nil: Tripuješ.

Nikola Jokić na startu sezone prosječno bilježi 26.2 poena, 13.2 skoka i 11.4 asistencije, dok Vembanjama takođe ima impresivan očinak od 25.7 poena, 12.8 skokova i 3.4 asistencije.

